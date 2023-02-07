Во вторник министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыл с визитом в Киев. «„Первый“ Leopard 2 прибыл в Киев. Их будет больше», — написал в твиттере министр обороны Украины Алексей Резников.

«Вместе с Германией и Данией Нидерланды поставляют Украине не менее 100 отремонтированных танков Leopard 1A5 из промышленных запасов», — написала Оллонгрен.

Нидерланды, Германия и Дания поставят Киеву не менее 100 отремонтированных танков Leopard 1A5. Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Издание Spiegel сообщило, что федеральное правительство ФРГ одобрило отправку 178 танков Leopard 1 в Украину. «В идеале первые основные боевые танки Leopard 1 должны быть доставлены в Украину уже этим летом, но большинство, вероятно, не удастся поставить до 2024 года», — говорится в сообщении.

Ранее Армин Паппергер, исполнительный директор немецкой компании Rheinmetall, производящей передовые боевые танки, заявил, что в этом году Украина получит 20-25 «Леопардов», а в следующем году — еще 88. Его слова приводит Reuters.