«Навальный-LIVE»: семья главного конструктора концерна «Союз» владеет особняком в Великобритании стоимостью £6 млн

Адрес особняка в графстве Суррей семья Окрояна указывала в качестве регистрации их британской компании Bento Minerals, специализирующейся на производстве химического сырья для строительства, очистки воды и кормов для животных. Сам Мкртич и его супруга Алла являются резидентами Великобритании. В то время как брат Мкртича Окрояна — Арутюн — возглавляет польское подразделение компании.

Согласно расследованию команды Навального, особняк зарегистрирован на дочь Мкртича — Анну. Она же ранее владела 15% долей в концерне «Союз», где работает ее отец.

Российская «убийца авианосцев» не по ошибке ударила в Днепре в многоэтажный дом — он и был целью. Репортаж Ольги Мусафировой

Концерн «Союз», в частности, проектирует двигатели для ракет Х-22, предназначенных для уничтожения авианосных групп в море. Российская армия использовала ракеты данного типа при атаке на жилой дом в Днепре в январе 2023 года. Тогда из-за ракетного обстрела погибли 46 человек, из них шесть детей. Так же ракеты типа Х-22 использовались при атаке на Кременчуг летом прошлого года.

Однако, в отличие от Балашихинского литейно-механический завода, акционерами которого является супруги Окрояны, концерн «Союз» до сих пор не находится под санкциями западных стран.

«Окроян — один из разжигателей этой войны. Завод "Союз", зарубежные фирмы Окрояна и его семьи должны быть под санкциями. А их английская недвижимость должна быть арестована — она заработана на крови", — подытожили расследователи.