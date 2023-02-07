Количество погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 4,3 тысячи

Количество погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило отметку в 4,3 тысячи человек, подсчитали The Guardian и CNN.
По последним данным, в Турции погибли 2 921 человек, ранения получили 15 834, сообщает агентство Andalou.
В Сирии погибли как минимум 1,4 тысячи человек, около 3,5 тысячи получили ранения.
Продолжается разбор завалов, под ними все еще могут находиться люди. В Турции удалось спасти уже 7,8 тысячи человек, сообщил сотрудник Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Орхан Татар.
«Всего в регион направлено 9 698 человек поисково-спасательного персонала и 216 единиц техники. Сообщается, что на данный момент разрушено в общей сложности 2 824 здания», — также рассказали в управлении.
Многие иностранные государства оказывают Турции и Сирии помощь. Россия направила в Турцию более 100 спасателей для ликвидации последствий землетрясения. Об этом сообщили в МЧС.
Утром в понедельник на юге Турции и в Сирии произошли землетрясения магнитудой до 7,4. Через несколько часов на юге Турции зафиксировали новое землетрясение такой же силы.
Подземные толчки помимо Турции и Сирии ощущались в Батуми (Грузия), Багдаде (Ирак), а также в Израиле, Абхазии и на Кипре. Толчки силой 3 балла — в армянской столице Ереване и в городе Гюмри на севере республики (силой 3-4 балла).