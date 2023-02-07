Количество погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 4,3 тысячи

Количество погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило отметку в 4,3 тысячи человек, подсчитали The Guardian и CNN .

По последним данным, в Турции погибли 2 921 человек, ранения получили 15 834, сообщает агентство Andalou.

В Сирии погибли как минимум 1,4 тысячи человек, около 3,5 тысячи получили ранения.

Продолжается разбор завалов, под ними все еще могут находиться люди. В Турции удалось спасти уже 7,8 тысячи человек, сообщил сотрудник Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Орхан Татар.

«Всего в регион направлено 9 698 человек поисково-спасательного персонала и 216 единиц техники. Сообщается, что на данный момент разрушено в общей сложности 2 824 здания», — также рассказали в управлении.

Многие иностранные государства оказывают Турции и Сирии помощь. Россия направила в Турцию более 100 спасателей для ликвидации последствий землетрясения. Об этом сообщили в МЧС.