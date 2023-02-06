В Турции и Сирии зафиксировали новое землетрясение

В Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой до 7,7 неподалеку от города Эльбистан в провинции Кахраманмараш на юге страны. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

В городе Диярбакыр обрушилось здание в прямом эфире местного телевидения. Кроме того, новое землетрясение произошло в Сирии. По данным агентства SANA, подземные толчки ощущаются в Дамаске, Латакии и других районах Сирии.

Число погибших из-за землетрясений в Турции и Сирии утром в понедельник превысило 1200 человек,

сообщают турецкое агентство Anadolu со ссылкой на президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и сирийское агентство Sana. Эрдоган сообщил, что на данный момент 912 граждан Турции погибли и 5385 получили ранения в результате землетрясения.

обновлено в 16:35 мск Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 1121 человека, 7634 человека пострадали, сообщил глава Управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер. Власти получили 2824 сообщения об обрушении зданий.

Президент Турции назвал катастрофу крупнейшей за последнее столетие со времен Эрзинджанского землетрясения в 1939 году.

Минздрав Сирии сообщил, что число погибших в стране при землетрясении возросло до 371 человека, пострадали еще 1089 человек. Среди погибших — премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса Насуб Арнус, несколько ее детей и внуков, сообщила сирийская газета Al-Watan. Продолжающиеся подземные толчки после нового землетрясения, помимо Турции и Сирии, также ощущаются в Батуми (Грузия), Багдаде (Ирак), а также в Израиле, Абхазии и на Кипре. Толчки силой 3 балла ощущались также в армянской столице Ереване и в городе Гюмри на севере республики (силой 3-4 балла).

Первое землетрясение на юге Турции и в Сирии произошло рано утром 6 февраля. Из-за подземных толчков были разрушены свыше трех тысяч зданий. В пострадавших провинциях приостановили обучение во всех образовательных учреждениях. По данным турецкого агентства, землетрясения на глубине 7 километров магнитудой от 6,4 до 7,4 произошли в районе Пазарджик, в провинции Газиантеп и еще в нескольких провинциях на юге страны. После этого обрушилась историческая крепость в провинции Газиантеп, включенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в твиттере, что страна объявила тревогу 4-го уровня, которая включает в себя призыв о международной помощи.