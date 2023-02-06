В Турции и Сирии произошли землетрясения магнитудой до 7,4. Более 500 человек погибли, около 3000 — ранены

Утром на юге Турции и в Сирии произошло сильное землетрясение. Об этом сообщает турецкое агенство Anadolu со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).
09:29 мск Число погибших в результате землетрясения в Сирии выросло до 237 человек, раненых — до 639, сообщает агентство Sana со ссылкой на минздрав страны.
10:04 мск Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 284 человек, раненых — более 2320, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на вице-президента страны
AP со ссылкой на агентство сообщает о как минимум 76 погибших и 440 раненых в Турции, не менее 99 жертв и 334 раненых в Сирии.
По данным AFAD, землетрясения на глубине 7 километров магнитудой от 6,4 до 7,4 произошли в районе Пазарджик, в провинции Газиантеп и еще в нескольких провинциях на юге страны.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу рассказал, что произошло шесть землетрясений: в том числе, в провинциях Османие, Малатья, Адыяман, Адана, Диярбакыр, Килис и Шанлыурфа.
В Турции из-за землетрясения обрушилась историческая крепость в провинции Газиантеп, включенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО. По словам турецкого губернатора Хулуси Шахина, в турецкой провинции Малатья, соседней с эпицентром землетрясения, обрушилось не менее 130 зданий.
РИА Новости сообщает со ссылками на дипмиссии, что Генконсульство РФ в Стамбуле не получало обращений от россиян в связи с землетрясением, информации о пострадавших гражданах России в Сирии также пока не поступало.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в твиттере, что страна объявила тревогу 4-го уровня, которая включает в себя призыв о международной помощи. AFAD опубликовал заявление, в котором говорится, что была запрошена международная помощь для поисково-спасательных работ.