В Турции и Сирии произошли землетрясения магнитудой до 7,4. Более 500 человек погибли, около 3000 — ранены

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09:29 мск Число погибших в результате землетрясения в Сирии выросло до 237 человек, раненых — до 639, сообщает агентство Sana со ссылкой на минздрав страны.

10:04 мск Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 284 человек, раненых — более 2320, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на вице-президента страны