Илью Яшина вернули из Удмуртии в московское СИЗО

Политика Илью Яшина этапировали из СИЗО-1 в Ижевске обратно в московское СИЗО-4. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

«Вы меня, наверное, потеряли, друзья? А я уже в Москве. В той самой камере СИЗО "Медведь", из которой уехал перед Новым годом», — написал политик.

27 декабря 2022 года Яшина этапировали в СИЗО в Удмуртии, несмотря на то, что приговор по его делу еще не вступил в законную силу.

Его адвокат Мария Эйсмонт направила в столичный суд заявления о нарушении прав Яшина. После этого политика вернули в московское СИЗО «Медведь», чтобы он смог ознакомиться с материалами уголовного дела.

«Путешествие в Удмуртию было мелкой пакостью из серии "Ну что, дружок? По России кружок?"», — считает Яшин.