Илью Яшина вернули из Удмуртии в московское СИЗО

Политика Илью Яшина этапировали из СИЗО-1 в Ижевске обратно в московское СИЗО-4. Об этом сообщается в его телеграм-канале.
«Вы меня, наверное, потеряли, друзья? А я уже в Москве. В той самой камере СИЗО "Медведь", из которой уехал перед Новым годом», — написал политик.
27 декабря 2022 года Яшина этапировали в СИЗО в Удмуртии, несмотря на то, что приговор по его делу еще не вступил в законную силу.
Его адвокат Мария Эйсмонт направила в столичный суд заявления о нарушении прав Яшина. После этого политика вернули в московское СИЗО «Медведь», чтобы он смог ознакомиться с материалами уголовного дела.
«Путешествие в Удмуртию было мелкой пакостью из серии "Ну что, дружок? По России кружок?"», — считает Яшин.
9 декабря Мещанский районный суд Москвы приговорил политика Илью Яшина к 8,5 года колонии общего режима по делу о распространении «фейков» про российских военных. Поводом для уголовного дела стал стрим Яшина, где он рассказывал об убийствах в Буче.
Защита политика подала в суд апелляционную жалобу.