ЕСПЧ присудил более €33 тысяч 12-летней девочке, которую 23 раза допрашивали о пережитом сексуализированном насилии

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил более 33 тысяч евро 12-летней россиянке В., которую 23 раза вызывали на допросы после сексуализированного насилия. Решение опубликовано на сайте суда.
ЕСПЧ присудил 20 000 евро компенсации морального вреда, а также 13 553 евро в качестве возмещения материального ущерба. В эту сумму включены расходы на психотерапию и лекарства.
Суд постановил, что следователи в России нарушили статью Европейской конвенции по правам человека о запрещении пыток. Во время следствия они «действовали в соответствии с национальным законодательством, которое не содержало положений, запрещающих вторичную травматизацию».
Проект «Правовая инициатива» рассказал историю девочки. Она жила с мамой в квартире их родственницы. После смерти матери ребенок попал в приют. Там В. рассказала психологу, что пережила сексуализированное насилие со стороны взрослого мужчины. Девочку отвели к гинекологу, но он не нашел телесных повреждений. После этого ребенку посоветовали «все забыть, ведь ничего страшного не произошло, а дядя просто с ней побаловался».
Затем над девочкой оформили опеку и отвели ее к психологу. Там она снова рассказала о насилии.
«В разное время в возрасте от 6 до 11 лет в злополучной квартире насилие над В. совершали четверо взрослых мужчин, которые приходили в гости к родственнице и оставались ночевать. Один из мужчин сказал В., что убьет ее маму, если девочка кому-то расскажет о насилии», — пишет «Правовая инициатива».
После этого было возбуждено четыре уголовных дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК).
В. 23 раза заставили рассказать о пережитом насилии. Ее допрашивали следователи, адвокаты обвиняемых, эксперты, судьи и даже сами обвиняемые. Среди всех этих людей была только одна женщина. На допросах девочке задавали вопросы, почему она не кричала и почему не рассказала взрослым в тот же день.
Психологи отмечали, что многократное возвращение к событиям насилия может причинить повторную психологическую травму и просили сократить количество допросов, но ничего не было изменено.
В 2020 году девочки поставили диагноз Пролонгированная депрессивная реакция. Ей не рекомендовали участвовать в следственных действиях, но после этого В. допросили еще три раза следователи и два раза в суде. Врачи выявили у девочки умеренную депрессию, повышенную тревожность и среднего уровня суицидальный риск.
В январе «Важные истории» проанализировали данные из отчетов Генпрокуратуры и выяснили, что в России каждое пятое убийство (21%) совершают члены семьи или бывшие партнеры жертвы.
Более чем в половине случаев (55%) убийств, совершенных близкими, жертвами стали женщины. Эта статистика соответствует общемировой картине.
Доля изнасилований, совершенных близкими жертвы к ноябрю 2022 года составила 28% от всех преступлений данного характера. Среди изнасилованных близкими в 92% случаев жертвами оказывались женщины, в 88% — несовершеннолетние.