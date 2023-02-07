ЕСПЧ присудил более €33 тысяч 12-летней девочке, которую 23 раза допрашивали о пережитом сексуализированном насилии

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил более 33 тысяч евро 12-летней россиянке В., которую 23 раза вызывали на допросы после сексуализированного насилия. Решение опубликовано на сайте суда.

ЕСПЧ присудил 20 000 евро компенсации морального вреда, а также 13 553 евро в качестве возмещения материального ущерба. В эту сумму включены расходы на психотерапию и лекарства.

Суд постановил, что следователи в России нарушили статью Европейской конвенции по правам человека о запрещении пыток. Во время следствия они «действовали в соответствии с национальным законодательством, которое не содержало положений, запрещающих вторичную травматизацию».

Проект «Правовая инициатива» рассказал историю девочки. Она жила с мамой в квартире их родственницы. После смерти матери ребенок попал в приют. Там В. рассказала психологу, что пережила сексуализированное насилие со стороны взрослого мужчины. Девочку отвели к гинекологу, но он не нашел телесных повреждений. После этого ребенку посоветовали «все забыть, ведь ничего страшного не произошло, а дядя просто с ней побаловался».

Затем над девочкой оформили опеку и отвели ее к психологу. Там она снова рассказала о насилии.