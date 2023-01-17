«Важные истории»: каждое пятое убийство в России совершается близкими жертвы. Более чем в половине случаев погибают женщины

В России каждое пятое убийство (21%) совершают члены семьи или бывшие партнеры жертвы. К такому выводу пришли «Важные истории», проанализировав данные из отчетов Генпрокуратуры.

Как выяснили журналисты, более чем в половине случаев (55%) убийств, совершенных близкими, жертвами стали женщины. Эта статистика соответствует общемировой картине, отмечает издание. По данным ООН, в среднем по миру женщины чаще мужчин (в 64% случаев) погибают от рук членов семьи или партнеров.

Доля изнасилований, совершенных близкими жертвы к ноябрю 2022 года составила 28% от всех преступлений данного характера. Среди изнасилованных близкими в 92% случаев жертвами оказывались женщины, в 88% — несовершеннолетние.

Всего, по данным Генпрокуратуры, за последние два года внутри семей произошло более 4,5 тысячи убийств и около 6 тысяч изнасилований.

В 2021 году Генпрокуратура начала публиковать ежемесячные отчеты о преступлениях, совершенных членами семьи или бывшим партнерами жертвы. При этом криминолог Владимир Кудрявцев, с которым поговорили «Важные истории», отмечает, что эти данные могут быть искажены, поскольку российское ведомство относит к убийствам не только сами убийства, но и покушения.

«Когда мы говорим о покушении, не очень понятно, что это за преступление. Может быть, кто-то замахнулся ножом. Может быть, кто-то кому-то крикнул, что он его убьет. Здесь могут быть самые разные манипуляции как со стороны правоохранителей, так и со стороны жертв», — отмечает Кудрявцев.