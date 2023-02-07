Беспрерывный кошмар

В начале февраля сразу в нескольких больницах Подляского воеводства Польши врачи в грубой форме отказались сделать аборт девушке, которую изнасиловал собственный дядя. Нежелательной беременности удалось избежать только после внимания СМИ и вмешательства правозащитников. Однако, как говорят активисты, ситуация, к сожалению, не исключительная. Врачи в Польше отказываются делать аборт, даже когда это легально. Как нормы о «соображениях совести» врачей вредят жизни и здоровью женщин, рассказывает Настя Подорожная, основательница проекта «Мартинка», который помогает украинским беженкам защищать репродуктивные права в Польше и поддерживает тех, кто пережил насилие.

Не наше дело Последнюю неделю в европейских медиа широко обсуждается история девушки с нарушениями интеллекта, которую изнасиловал собственный дядя. История произошла в небольшой деревне на северо-востоке Польши. Девушка никому о случившемся не рассказала, и только когда выяснилось, что она беременна, дело попало в прокуратуру. Тетя повела девушку к местным врачам, поскольку знала, что, даже несмотря на консервативное польское антиабортное законодательство, в случае изнасилования ее племяннице должны помочь легально прервать беременность. Однако сразу в нескольких местных больницах обратившиеся получили отказ. «Здесь — нельзя, уходите отсюда. Не знаем, куда идти. Не наше дело», — пересказала тетя девушки слова одной из сотрудниц. Племянница, которой отказывали в аборте, из-за нарушений развития даже не осознавала, что беременна. Пытаясь помочь родственнице, женщина связалась с правозащитной организацией «Федера». Там проследили, чтобы девушке сделали легальный аборт. «Врачи не могли понять, почему их коллеги так поступили. Мягко говоря, это отсутствие эмпатии», — прокомментировали ситуацию в «Федере». Правозащитниц, однако, этот случай не удивил. В Польше действует одно из самых жестких антиабортных законодательств в Европе.

Аборты разрешены только в двух случаях: если беременность угрожает жизни матери и если есть основания полагать, что зачатие произошло в результате преступления.

Два года назад законодательство ужесточили, запретив аборты из-за патологии развития плода — в том числе в ситуации, когда ребенок погибнет сразу после рождения. На практике такие решения привели к тому, что врачи стали реже делать аборты, даже если они легальны. Хотя точные данные по количеству обращения за абортом после изнасилования, как это произошло в случае девушки с инвалидностью, неизвестны, в результате ужесточения законодательства в 2020 году в польских больницах по этой причине прерывают всего от 1 до 4 беременностей в год. Для страны с населением в 37 миллионов человек, на которых приходится, по данным «Федеры», ежегодно до 200 тысяч абортов, эта цифра выглядит крайне маленькой. Несмотря на то, что изнасилование, как это произошло в случае девушки с инвалидностью, является законным поводом для проведения аборта, после ужесточений 2020 года ежегодно в польских больницах стали прерывать по этой причине всего от 1 до 4 беременностей.

Игрушки, покрытые красной краской, лежащие возле здания Конституционного Суда в Варшаве во время акции протеста против закона об абортах в Польше, 2021 год. Фото: Omar Marques / Getty Images

За проведение нелегального аборта врачу в Польше грозят запрет на профессиональную деятельность, штраф и даже лишение свободы. Поэтому многим отказ в аборте представляется более безопасным сценарием поведения. Тем более что основание для этого дают специальные нормы в законодательстве, связанные с «соображениями совести». C 1996 года в Польше врачам разрешено не проводить процедуры, которые не соответствуют их религиозным взглядам. Когда к власти в Польской республике пришла партия «Право и справедливость», известная среди прочего авторитарными практиками и ослаблением независимости судебной ветви власти, в закон о «соображениях совести» тоже внесли изменения. По решению нового Конституционного трибунала, врач не обязан сообщать пациентке, где можно провести процедуру, в которой ей отказали. По сути, представители власти предложили польским женщинам искать решение самостоятельно. «Говорить, что аборты теперь запрещены — это полная глупость, — сообщал в марте 2021 года глава правящей партии »Право и справедливость« Ярослав Качиньский. — В прессе есть информация [о том, как прервать аборт заграницей], которую каждый средне соображающий человек поймет и сможет решить вопрос дороже или дешевле. По моему мнению, ничего такого, что бы угрожало интересам женщин, не случилось. Я не принимаю всеобщего права на аборт — это зло». «Совесть» и патология Осенью правозащитная организация «Федера» поддерживала Марину Яворскую — украинку, которая вынашивала в Польше желанную беременность. На 17-й неделе Марина пришла на УЗИ к варшавскому гинекологу. Врач без проблем рассмотрел пол ребенка и сообщил, что Марина родит девочку, но не упомянул, что у той нет и не будет черепа. О пороке женщина узнала только на 30-й неделе на приеме у другого врача. У плода с акранией — отсутствием свода черепа — нет шансов: смерть наступает во время родов или сразу после. Марина не хотела продолжать вынашивать беременность, так как каждый день только усиливал ее связь с ребенком, который все равно должен умереть. Поскольку патология развития плода с 2020 года не считается легальной причиной для аборта в Польше, Марина Яворская вынуждена была донашивать беременность с тяжелыми патологиями развития. На фоне этого у Марины начались проблемы с ментальным здоровьем. Она получила справку от психиатра, который подтвердил, что женщину посещают суицидальные мысли, у нее депрессия и продолжение вынашивания беременности угрожает ее жизни и здоровью.

С этим документом Марина обратилась за легальным абортом в больницу в Варшаве. Ей отказали по «соображениям совести».

Чаще всего, отказывая в аборте, «соображениями совести» в Польше руководствуются не отдельные врачи, а сразу целые больницы. Хотя это незаконно — у организационной структуры не может быть «совести», только у конкретного человека. Тем не менее, по оценке Камилы Ференц, юристки и вице-президентки «Федеры», лишь около 10% больниц в Польше делают легальные аборты по просьбам пациенток. «Это результат политического решения, помогающего больницам избегать темы абортов», — считает Ференц. После вмешательства правозащитниц из отпуска вернулся главврач больницы и позволил провести аборт на 33-й неделе беременности. Ребенок родился мертвым. Марина была не в силах взглянуть на него — сказала, что «не пережила бы этого». Депутатка от провластной партии «Право и справедливость» Агнешка Боровська после вступления в силу запрета аборта при патологии плода говорила, что ее партия работает над идеей организовать в больницах «комнаты, где можно выплакаться» женщинам, которые будут рожать умирающих детей.

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Последнее место в Европе Несколько недель назад основанный мной правозащитный проект «Мартинка» помогал несовершеннолетней мигрантке, пережившей изнасилование. Она решила обратиться в полицию, и после того, как девушка дала показания в участке, ее отвезли в больницу. Там гинеколог отказался выписывать ей рецепт на экстренную контрацепцию — препарат, который нужно принять как можно быстрее после незащищенного секса, чтобы не наступила беременность. Причиной были те же «соображения совести». Наш проект узнал о том, что девочке не выписали экстренную контрацепцию, от полицейского, который принимал заявление об изнасиловании и узнал об отказе в больнице первым. Он решил позвонить нам и рассказать о случившемся: гинеколог использовал свое законное право отказать в рецепте, и полицейский ничего не мог с этим сделать. При этом девушка осталась без поддержки. Изначально я основала «Мартинку» для противодействия торговле людьми, но сегодня самые популярные запросы на горячей линии — это бесплатная психологическая помощь, консультации по репродуктивным правам в Польше и помощь пережившим насилие. В организации работают в основном украинские беженки и мигрантки, помогающие другим женщинам, которых затронула российская военная агрессия. Из-за «соображений совести» добыть экстренную контрацепцию в Польше сложно. В большинстве стран Европы — например в Украине, Литве, Германии, — экстренная контрацепция продается без рецепта. В Польше для того, чтобы получить таблетку, нужно не только срочно записаться к врачу (стоимость частного приема — около 50 евро), но и попасть к такому специалисту, который не воспользуется «соображениями совести». Тем временем эффективность экстренной контрацепции снижается с каждым днем после незащищенного секса. «Соображения совести» также используются для того, чтобы отказать пациентке в установке внутриматочной спирали, хотя это можно сделать бесплатно по польской государственной страховке. Мониторинг больниц в Варшаве, который провела недавно «Федера», показал, что из 339 учреждений только 179 проводят процедуру бесплатно.

Врачи просто не говорят пациенткам, что установка спирали входит в государственное страхование. А в 56 кабинетах в Варшаве гинекологи и вовсе отказываются устанавливать спираль, даже платно.

В том числе поэтому Польша из года в год продолжает занимать последнее место в Европе по доступности контрацепции (не только экстренной). В 2022 году показатель Польши в совокупном индексе, который оценивает и доступность медикаментов, и возможность беспрепятственно попасть на квалифицированную медицинскую и психологическую консультацию, а также уровень информированности населения о контрацепции, составил всего 33,5%. На предпоследнем месте со значительным отрывом от Польши в этом рейтинге — Россия (42,8%). В то время как в странах-лидерах — Бельгия, Франция и Великобритания — показатель доступности выше 90%.

Статистика доступа к противозачаточным средствам, услугам по планированию семьи и предоставлению онлайн-информации о противозачаточных средствах в странах Европы. Фото: epfweb.org

«Забеременеть в Польше — это риск» Когда я рассказываю о своей работе с мигрантками, которым отказывают в репродуктивных правах, или о случаях гибели беременных женщин в польских больницах, мне часто говорят, что я «дергаю» единичные случаи и зря критикую медицинское сообщество в Польше. Но «Мартинка» и другие организации видят эти «единичные случаи» постоянно. «Системное насилие по отношению к беременным носит массовый характер — и когда человеку нужен аборт, и когда происходит выкидыш, и когда человек рожает ребенка или лечит бесплодие. Мы наблюдаем это уже 30 лет», — рассказывают в «Федере». По данным CBOS за 2023 год, 68% женщин в Польше в возрасте от 18 до 45 лет не планируют иметь детей.

На вопрос «Почему, по вашему мнению, женщины в Польше не хотят иметь детей?», 51% ответивших в возрасте 18-39 лет говорят: «Потому, что забеременеть в Польше — это риск».

Не сделанный вовремя аборт по медицинским показаниям уже не раз становился причиной того, что в Польше прямо в больницах умирали женщины. Например, в 2020 году умерла полька Юстына, мама двоих детей. У нее преждевременно отошли околоплодные воды, ребенок погибал внутри матери. Вместо того чтобы провести аборт, врачи ждали, когда случится выкидыш. За это время у женщины произошел септический шок, и она скончалась. В той же ситуации оказалась и Изабела Сайбор — она умерла от заражения крови под присмотром врачей, не дождавшись аборта, в польском городе Пщина в 2021 году. Отказ в аборте становится и причиной инвалидности. В 2000 году полька Алиция Тыщенц получила первую группу инвалидности после того, как родила ребенка против своей воли. От врачей она знала, что роды закончатся проблемами со здоровьем — Алиция могла утратить зрение. Но акушер-гинеколог принял решение «сохранять ребенка» и не позволил прервать беременность. Тыщенц выиграла иск против польского государства в Европейском суде по правам человека. Суд постановил, что государство не дало женщине возможности оспорить решение врача, нарушив право Алиции на уважение к ее частной жизни. Сегодня Тыщенц остается единственной женщиной, которая выиграла у Польши дело об аборте в ЕСПЧ.

Алиция Тыщенц с адвокатом во время судебного заседания. Фото: EPA / ANDRZEJ GRYGIEL POLAND OUT

Поддержка есть «В 2000 году мне пришлось бы заплатить 5000 злотых за подпольный аборт. Для меня это была огромная сумма, ее нереально было собрать», — говорила Алиция Тыщенц. Кроме того, сама же женщина, которой государство гарантирует легальный аборт, должна найти больницу и врача, который выполнит свою работу. Сегодня, двадцать лет спустя, люди, которым нужна помощь с абортом, могут получить помощь по крайней мере в системе негосударственной поддержки. В «Мартинке» вопрос о том, можно ли сделать аборт в Польше легально, стабильно остается одним из самых популярных на горячей линии. Если срок нежелательной беременности меньше 12 недель, в Польше можно законно заказать набор для прерывания беременности и далее пройти процедуру с проверенной организацией — Всемирная организация здравоохранения подтверждает, что это безопасно. В понятие «безопасные аборты» включается способ, при котором женщина получает набор онлайн через сервис Women on Web. Women on Web — партнер «Мартинки». Вместе мы рассказываем беженкам и мигранткам, которые пишут на нашу горячую линию, как бесплатно получить таблетки и безопасно пройти процедуру. Самая известная низовая инициатива в Польше — «Абортный дрим тим» — консультирует примерно 100 человек в день на тему того, как сделать аборт. Правозащитники продолжают работу даже несмотря на то, что одну из участниц проекта — Юстыну Выджинскую — сейчас судят за «помощь с абортом» и «незаконный оборот лекарственных средств». Ей грозит до трех лет лишения свободы. Еще одна польская организация «Коллектив День После» помогает получить таблетки экстренной контрацепции. «Аборт без границ» — проект, который поддерживает тех, кто решил выехать на прерывание беременности из Польши в другие страны, прежде всего в Нидерланды.

За год, с октября 2021 по октябрь 2022 года, проект помог провести таким образом более 44 тысяч абортов.