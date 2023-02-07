Bloomberg: Правительство РФ давит на Центробанк, требуя более оптимистичных прогнозов

Правительство РФ оказывает давление на Центробанк для того, чтобы тот давал более оптимистичные экономические прогнозы на ближайший год. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, накануне первого в 2023 году заседания правления ЦБ в эту пятницу чиновники намерены получить от регулятора более однозначный прогноз по снижению процентных ставок в этом году. Однако Эльвира Набиуллина и ее коллеги не намерены пойти на этот шаг из-за рисков роста инфляции.

Согласно прогнозу экономистов издания, в пятницу ключевая ставка останется на уровне 7,5% в третий раз подряд.