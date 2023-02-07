Bloomberg: Правительство РФ давит на Центробанк, требуя более оптимистичных прогнозов

Правительство РФ оказывает давление на Центробанк для того, чтобы тот давал более оптимистичные экономические прогнозы на ближайший год. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным издания, накануне первого в 2023 году заседания правления ЦБ в эту пятницу чиновники намерены получить от регулятора более однозначный прогноз по снижению процентных ставок в этом году. Однако Эльвира Набиуллина и ее коллеги не намерены пойти на этот шаг из-за рисков роста инфляции.
Согласно прогнозу экономистов издания, в пятницу ключевая ставка останется на уровне 7,5% в третий раз подряд.
Высокопоставленные чиновники не раз критиковали Центробанк за «чрезмерно пессимистичные прогнозы», которые обычно были «паникерскими», пишет Bloomberg.
Тем не менее, по словам источников издания, ЦБ «открыт» к дискуссии по улучшению прогнозов. Правительство будет удовлетворено, если регулятор обозначит готовность к более мягкой политике в ближайшие месяцы.
Ранее издание Financial Times сообщало, что Центральный Банк РФ активнее всех за рассекречивание большей части экономических данных.
«Непрозрачность статистики создает проблемы даже для тех, кто находится внутри системы», — заявил изданию неназванный высокопоставленный сотрудник ЦБ.
После начала войны в Украине российские власти засекретили большую часть макроэкономических данных, включая статистику внешней торговли, данные о банковской системе, исполнении федерального бюджета, золотовалютных резервах, энергопотреблении, добыче и экспорте нефти.