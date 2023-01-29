«Непрозрачность статистики создает проблемы даже для тех, кто находится внутри системы». Источники FT рассказали о дискуссии в Кремле из-за засекреченных после начала войны данных

В России идут споры относительно раскрытия данных об экономике, которые были засекречены в прошлом году на фоне начавшейся войны и западных санкций, узнала Financial Times.

«Непрозрачность статистики создает проблемы даже для тех, кто находится внутри системы», — заявил изданию неназванный высокопоставленный сотрудник ЦБ.

Активнее всех за рассекречивание большей части экономических данных выступает глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщили три источника FT. По их словам, Кремль пока не одобрил инициативу.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил изданию это решение тем, что «против России ведется гибридная война, в том числе и экономическая». По его словам, «каждый, кто участвует в процессе разработки экономической политики, имеет доступ ко всему спектру данных, статистики и так далее».



Однако это не касается внешних экспертов. Чтобы получить недостающие данные, российские и зарубежные аналитики прибегают к необычным способам перекрестной проверки.

«Мы стали использовать альтернативные индикаторы для отслеживания динамики экспорта и импорта: налоговые данные по НДС на импорт, статистику торговли внешних контрагентов России, данные о доставке», — заявила изданию Софья Донец, главный экономист инвестиционного банка «Ренессанс Капитал». Однако даже таким образом невозможно восстановить все данные.

После начала войны в Украине российские власти засекретили большую часть макроэкономических данных, включая статистику внешней торговли, данные о банковской системе, исполнении федерального бюджета, золотовалютных резервах, энергопотреблении, добыче и экспорте нефти.