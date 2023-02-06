В Новосибирске уволился худрук «Первого Театра» Павел Южаков. Ранее создателей одного из спектаклей обвинили в «ЛГБТ-пропаганде»

В Новосибирске художественный руководитель молодежного «Первого театра» Павел Южаков уволился с должности. Об этом сообщило издание «Новая Сибирь».
«Павел Южаков оставил пост художественного руководителя МДТ «Первый театр» по собственному желанию, так как решил сделать упор на своей преподавательской деятельности в НГТИ. Тем не менее наше сотрудничество в творческой деятельности продолжится», — рассказали изданию в театре.
Сам Южаков заявил NGS, что написал заявление по собственному желанию. Причины ухода с должности он не стал комментировать, так как это могут использовать против него.
«В театральных кругах говорят, что Южакова вынудили подписать заявление об уходе», — пишет NGS.
Анонимный источник «Сибирь.Реалий» в театре также сказала, что уход Южакова был вынужденным.
«Что на самом послужило причиной — я не знаю, да и сам Павел не знает. Есть только конспирологические теории. Я сама не верю, что это связано с историей со спектаклем. История — из пальца придуманная, а второй круг по ней делать — совсем непонятно, зачем. Возможно, кому-то понадобилось это место, хотя зарплата там копеечная. Но увольнение вынужденное, да», — рассказала она.
В ноябре в Новосибирске отменили детский спектакль «Принцесса и людоед», создателей которого обвинили в «ЛГБТ-пропаганде» из-за того, что главную женскую роль играет актер с усами.
Спектакль должен был пройти в «Первом театре» в 12 часов дня по местному времени, но за 20 минут до начала в соцсетях театра появилось сообщение, что «в связи с техническими неполадками» показ отменяется.
За неделю до спектакля режиссер Полина Кардымон рассказала, что на спектакль написали донос из-за «пропаганды ЛГБТ». Телеграм-канал Кардымон сейчас недоступен.
«Не успели мы выпустить премьеру 6+ "Принцесса и Людоед", как на спектакль буквально после первых показов написали доносы в минкульт (говорят, дошло до губернатора). Доносчиков возмутило, что в детском спектакле принцессу играет мужик с усами», — написала она (цитату приводит «Тайга.Инфо»).