В Новосибирске уволился худрук «Первого Театра» Павел Южаков. Ранее создателей одного из спектаклей обвинили в «ЛГБТ-пропаганде»

В Новосибирске художественный руководитель молодежного «Первого театра» Павел Южаков уволился с должности. Об этом сообщило издание «Новая Сибирь».

«Павел Южаков оставил пост художественного руководителя МДТ «Первый театр» по собственному желанию, так как решил сделать упор на своей преподавательской деятельности в НГТИ. Тем не менее наше сотрудничество в творческой деятельности продолжится», — рассказали изданию в театре.

Сам Южаков заявил NGS, что написал заявление по собственному желанию. Причины ухода с должности он не стал комментировать, так как это могут использовать против него.

«В театральных кругах говорят, что Южакова вынудили подписать заявление об уходе», — пишет NGS.

Анонимный источник «Сибирь.Реалий» в театре также сказала, что уход Южакова был вынужденным.

«Что на самом послужило причиной — я не знаю, да и сам Павел не знает. Есть только конспирологические теории. Я сама не верю, что это связано с историей со спектаклем. История — из пальца придуманная, а второй круг по ней делать — совсем непонятно, зачем. Возможно, кому-то понадобилось это место, хотя зарплата там копеечная. Но увольнение вынужденное, да», — рассказала она.