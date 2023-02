«Сандэнс» во время войны

В середине нулевых именно американские независимые фестивали, включая «Сандэнс», открыли миру дешево сделанное разговорное кино с простым сюжетом (а часто — вовсе бессюжетное), которое сразу же окрестили мамблкором: герои то и дело бубнят что-то невразумительное, или спорят без умолку, или говорят вместо того, чтобы что-то делать. Из мамблкора выросли несколько важных имен в современном мейнстриме и бóльшая часть нынешних успешных телесериалов (скажем, сериалы «Девочки» или «Тед Лассо» практически всем обязаны мамблкору). На «Сандэнсе» этого года тоже много болтают — в сатирическом триллере Rotting in the Sun, построенном только на диалогах, или в черной комедии об азиатской идентичности Shortcomings.

STILL: A Michael J. Fox Movie, режиссер Дэвис Гуггенхайм

5 Seasons of Revolution, режиссер Лина

«Сандэнс» традиционно не остается в стороне от темы войны. В этом году на фестивале показывали два фильма о происходящем в Украине («20 дней в Мариуполе» и «Железные бабочки») и историю создания химического оружия сектой «Аум Сенрике». Сюжет о войнах, которые никогда не заканчиваются, но обычно не попадают в мейнстримное медийное поле, возникает то в художественных триллерах в традициях магического реализма (In my Mother’s Skin), то в деколониальных сказках о борьбе с завоевателями (Sorcery).

Драма о подростках

Когда тает лед, режиссер Феерле Бейтенс

Драма о детской жестокости и родительской слепоте

Истории взросления — еще один важный тэг для «Сандэнса»: первая любовь, друзья юности, разбитые сердца, проблемы с родителями и травля в школе в сандэнсовских историях встречаются каждый год. Только в этом году в программе таких фильмов было как минимум десяток. Индийские сестры в борьбе за будущее превращаются в героинь болливудского боевика (Polite Society). Девочка вспоминает о своем взрослении в сексуально раскрепощенной коммуне Сан-Франциско в начале 70-х (Fairyland). В экранизации книги Отессы Мошвег рассказано о платонической любви юной девушки, работающей в тюрьме, и тюремного психиатра (Eileen). Хорроры про детей и подростков в зоне риска — тоже тенденция не одного года (My Animal, Talk to Me, Run Rabbit Run).

Кажется, что сценарии фильмов о подростках с каждым годом становятся темнее. Мифы про «школьные годы чудесные» разоблачены историями тяжелых травм, шрамы от которых определяют дальнейшую жизнь героев независимо от их воли. Именно такая темная история из детства не может отпустить главную героиню бельгийской драмы «Когда лед растает» — девушку Эмму, не ладящую ни с родителями, ни с младшей сестрой. Получив приглашение на похороны друга детства, она воссоздает в памяти лето, перевернувшее ее жизнь. Когда-то она проводила дни напролет с двумя лучшими друзьями-мальчишками, принимая участие в жестоких розыгрышах понравившихся им девушек. Дебют бельгийской режиссерши Феерле Бейтенс — лаконичное, но очень бережное к деталям кино: она жалит зрителей маленькими деталями пседоблагополучной европейской жизни, где жестокость якобы порицается, но всё еще существует, скрытая от глаз. А в поведении детей, которым хочется жить наперекор родительским правилам, обязательно выбирается на поверхность.