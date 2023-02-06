Суд в Украине отправил в СИЗО двоих агентов из Херсона и Одессы, передававших разведданные ФСБ

Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась о задержании двоих российских агентов ФСБ, которых обвиняют в передаче разведданных о базировании и перемещении подразделений ВСУ на Таврическом направлении. Об этом говорится в телеграм-канале службы.
Фото: СБУ
«По указанию врага они собирали разведданные о базировании и перемещении подразделений ВСУ на Таврическом направлении. Кроме этого, передавали оккупантам локации критической инфраструктуры в Одессе и Херсоне», — говорится в заявлении СБУ.
ФСБ, по данным украинской спецслужбы, интересовали точные координаты железнодорожных объектов и энергогенерирующих предприятий. Отмечается, что полученные сведения российские войска «планировали использовать для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по украинским городам»
Фото: СБУ
Одного мужчину задержали в Херсоне, второго — в Одессе. Агентами оказались местные жители, завербовагные ФСБ.
«Оба злоумышленника находились на постоянной агентурной связи с кадровым сотрудником управления ФСБ по Ростовской области с псевдонимом «Буба Касторский»», — утверждают в СБУ.
Они связывались с ним при помощи анонимного телеграм-канала.
Двоих агентов подозревают в госизмене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Фото: СБУ
3 февраля СБУ отчиталась о разоблачении схем хищения на питании для украинских военных на общую сумму более 119 млн грн (3,2 млн долларов).
По данным следствия, сотрудники одного из департаментов Минобороны заключили сделки с руководителями двух коммерческих структур на поставку оптовых партий продовольствия в места дислокации военных.
«Бюджетные деньги были переведены на счета предприятий, даже не имевших производственной базы и технологического оборудования для предоставления соответствующих услуг», — отмечается в заявлении СБУ.
Вместо поставок продукции участники схемы выводили средства через ряд аффилированных фирм.