Суд в Украине отправил в СИЗО двоих агентов из Херсона и Одессы, передававших разведданные ФСБ

Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась о задержании двоих российских агентов ФСБ, которых обвиняют в передаче разведданных о базировании и перемещении подразделений ВСУ на Таврическом направлении. Об этом говорится в телеграм-канале службы.

Фото: СБУ

«По указанию врага они собирали разведданные о базировании и перемещении подразделений ВСУ на Таврическом направлении. Кроме этого, передавали оккупантам локации критической инфраструктуры в Одессе и Херсоне», — говорится в заявлении СБУ. ФСБ, по данным украинской спецслужбы, интересовали точные координаты железнодорожных объектов и энергогенерирующих предприятий. Отмечается, что полученные сведения российские войска «планировали использовать для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по украинским городам»

Фото: СБУ

Одного мужчину задержали в Херсоне, второго — в Одессе. Агентами оказались местные жители, завербовагные ФСБ. «Оба злоумышленника находились на постоянной агентурной связи с кадровым сотрудником управления ФСБ по Ростовской области с псевдонимом «Буба Касторский»», — утверждают в СБУ. Они связывались с ним при помощи анонимного телеграм-канала. Двоих агентов подозревают в госизмене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ

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