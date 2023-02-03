СБУ отчиталась о разоблачении схем хищения более $3 млн на питании для украинских военных

Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась о разоблачении схем хищения на питании для украинских военных на общую сумму более 119 млн грн (3,2 млн долларов). Об этом говорится в заявлении ведомства.
«Служба безопасности разоблачила масштабные схемы хищения государственных средств, выделенных на продовольственное обеспечение подразделений Сил обороны. Сумма ущерба составляет более 119,5 млн грн», — сообщили в СБУ.
По данным следствия, сотрудники одного из департаментов Минобороны заключили сделки с руководителями двух коммерческих структур на поставку оптовых партий продовольствия в места дислокации военных.
«Бюджетные деньги были переведены на счета предприятий, даже не имевших производственной базы и технологического оборудования для предоставления соответствующих услуг», — отмечается в заявлении СБУ.
Вместо поставок продукции участники схемы выводили средства через ряд аффилированных фирм.
Двух руководителей коммерческих предприятий подозревают в присвоении и растрате имущества при злоупотреблении служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Продолжается расследование в отношении сотрудников Минобороны.
Также СБУ в Киевской области выявила командира одной из воинских частей, который похитил почти 2,4 млн грн (65 тысяч долларов), выделенных на питание личного состава. В схеме с ним участвовали четверо подчиненных и «коммерсанты», которые вносили недостоверные сведения в отчетную документацию для сокрытия «отката».
21 января вышло расследование, опубликованное украинским изданием Zn.ua, в котором утверждалось, что украинское оборонное ведомство могло закупать продукты для ВСУ по завышенным ценам. Цены могли в два-три раза превышать розничные, говорилось в статье.
24 января замминистра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку после публикации расследования. Следом президент Украины Владимир Зеленский уволил больше 10 чиновников разных уровней.