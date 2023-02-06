Сторонники неонациста и бойца ММА Михаила Турканова сообщили о вручении ему ордена «Мужества» на войне в Украине

Военно-патриотическое сообщество современных казаков «Северо-Славянская Община» сообщила о вручении ордена «Мужества» неонацисту и бойцу ММА Михаилу «Питбулю» Турканову за участие в войне в Украине.

Фото: справа — Турканов с орденом «Мужества» на груди

«Казак Северо-Славянской Общины Михаил "Питбуль" Турканов стал Кавалером Ордена Мужества. Поздравляем, Братуха», — сказано в посте. Официально информация о вручении ему данного ордена нигде не публиковалась. Украинский журналист Денис Казанский пишет, что Турканов получил орден «Мужества» за «успехи в денацификации». Российский журналист-расследователь Андрей Захаров называет «Питбуля» неонацистом и футбольным хулиганом из зенитовской фирмы «Коалиция».

Фото: Михаил Турканов/соцсети

В 2004 году Турканова задержали на концерте правой группы Position, пишет Захаров. После этого в картотеке МВД появилось детальное описание тела спортсмена. «На правом плече татуировка в виде свастики, на левом плече знак белого братства, кельтский крест, на правом предплечье A.C.A.B, две восьмерки, на правом запястье цифра 14 в солнце», — приводит данные МВД Захаров.

Фото: Михаил Турканов/соцсети

С 2010 года Турканов начал выступать в ММА. Спустя два года его отправили в колонию вплоть до 2017 года по делу о вымогательстве. После освобождения он вновь продолжил карьеру бойца. «Все это идет от невежества. То, что Гитлер использовал древний символ, ничего не значит. Например, та же свастика, которая у меня на татуировке, была изображена на российских купюрах при Временном правительстве. Да много где она использовалась. Мои татуировки — это мое дело. Я ничего не пропагандирую и никаких лозунгов не выкрикиваю», — так сам Турканов говорил о своих татуировках. В 2019 году после боя на турнире «Ночь на Лубянке» полиция оштрафовала его за публичную демонстрацию нацистской символики, пишет Захаров. После этого он какое-то время, по данным журналиста, работал промышленным альпинистом и тренером по MMA.

Читайте также Читайте также Военноотвязанные Путину не удалось заставить российский народ поддерживать войну в Украине. Но заслуги самого общества в этом почти нет