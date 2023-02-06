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Министерство спорта включило программирование роботов и беспилотников во Всероссийский реестр видов спорта

Министерство спорта включило программирование роботов и беспилотников во Всероссийский реестр видов спорта. Об этом сообщается в приказе Министерства спорта РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Источник: приказ Минспорта

Источник: приказ Минспорта

Дисциплины включили в разряд «спортивного программирования». Туда также вошли алгоритмическое программирование, продуктовое программирование, программирование робототехники и программирование систем информационной безопасности.

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