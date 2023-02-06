Министерство спорта включило программирование роботов и беспилотников во Всероссийский реестр видов спорта. Об этом сообщается в приказе Министерства спорта РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Источник: приказ Минспорта
Дисциплины включили в разряд «спортивного программирования». Туда также вошли алгоритмическое программирование, продуктовое программирование, программирование робототехники и программирование систем информационной безопасности.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что власти России и Ирана договорились о строительстве завода, который будет производить беспилотники на территории республики Татарстан — в городе Елабуга. При их производстве будут задействованы технологии Ирана.