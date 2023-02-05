Глава Ирана согласился частично амнистировать «десятки тысяч» участников протестов

Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, согласился с предложением главы судебной власти страны частично амнистировать «десятки тысяч» участников протестов. Об этом сообщают информагентство IRNA и телеканал IranIntl.

В сообщении IRNA говорится, что десятки тысяч обвиняемых, задержанных в ходе недавних событий в стране, будут подлежать помилованию или смягчению приговора. Амнистия не коснется фигурантов дел о «шпионаже», «сотрудничестве с агентами иностранных разведок», разрушениях и поджогах государственных, военных и общественных объектов, а также умышленных ранениях и убийствах.

IranIntl отмечает, что иранские силовики могут квалифицировать как «сотрудничество с внешним врагом» в том числе видео протеста, опубликованное в соцсетях. «Были многочисленные случаи, когда простое сообщение в социальных сетях, отправленное кому-то за границей, использовалось против задержанных в качестве доказательства шпионажа», — сказано в публикации.

По данным IRNA, причиной амнистии глава Ирана назвал «44-ю годовщину победы Исламской революции и праздники месяца Раджаб».