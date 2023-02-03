Самый известный иранский режиссер Джафар Панахи вышел из тюрьмы после полугода заключения. Его приговор отменили еще в октябре

«Сегодня, в пятницу 3 февраля, на третий день голодовки Джафара Панахи, он был временно освобожден из тюрьмы Эвин усилиями его семьи, солидных адвокатов и представителей Khane Cinema», — написала она.

Иранский режиссер Джафар Панахи временно вышел на свободу из тюрьмы Эвин в Тегеране. Об этом сообщила его жена Тахерех Саиди у себя в инстаграм.

Режиссер должен был выйти из тюрьмы под залог 18 октября прошлого года, после того, как Верховный суд Ирана отменил шестилетний тюремный срок, назначенный ему по делу о «пропаганде против системы».

«Хотя я рад освобождению господина Панахи, следует сказать, что оно должно было состояться три месяца назад, после принятия нашей апелляции против предыдущего решения суда», — заявил его адвокат Салех Никбахт в пресс-релизе.

Панахи осудили на шесть лет в 2010 году. Он провел в заключении два месяца и освободился условно-досрочно. В июле этого года суд объявил, что режиссер все же должен отбыть заключение — это произошло после того, как постановщик высказался против арестов кинематографистов в Иране.

Несколько дней назад он объявил голодовку против «незаконного и бесчеловечного поведения суда и органов безопасности» — эта акция получила широкий резонанс.

Панахи является одним из самых известных режиссеров Ирана и представителей «новой волны» иранского кинематографа. Его фильмы были лауреатами многих международных кинонаград, в том числе «Золотой камеры» Каннского кинофестиваля (за фильм «Белый шар» в 1995 году), «Золотого леопарда» кинофестиваля в Локарно (за фильм «Зеркало» в 1997 году), «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля (за «Круг» в 2000 год), «Серебряного медведя» Берлинале (за «Офсайд» в 2006 году).