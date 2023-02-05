Британская разведка: Бахмут становится все более изолированным

Бахмут становится все более изолированным от маршрутов снабжения украинской армии. Об этом сообщает британская разведка в своем твиттере.

По их данным, в течение последней недели Россия продолжала добиваться небольших успехов в своих попытках окружить город Бахмут. Две основные дороги в город для украинских защитников — M03 и H32 — теперь, вероятно, находятся под угрозой прямого обстрела из-за наступления российских военных, заявляется в сводке

Ранее на этой неделе формирования ЧВК «Вагнер», скорее всего, захватили второстепенный маршрут, связывающий Бахмут с городом Северск. Для украинских сил остается несколько альтернативных маршрутов снабжения города через всю страну, что делает Бахмут все более изолированным, полагает министерство обороны Великобритании.