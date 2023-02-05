Британская разведка: Бахмут становится все более изолированным

Бахмут становится все более изолированным от маршрутов снабжения украинской армии. Об этом сообщает британская разведка в своем твиттере.
По их данным, в течение последней недели Россия продолжала добиваться небольших успехов в своих попытках окружить город Бахмут. Две основные дороги в город для украинских защитников — M03 и H32 — теперь, вероятно, находятся под угрозой прямого обстрела из-за наступления российских военных, заявляется в сводке
Ранее на этой неделе формирования ЧВК «Вагнер», скорее всего, захватили второстепенный маршрут, связывающий Бахмут с городом Северск. Для украинских сил остается несколько альтернативных маршрутов снабжения города через всю страну, что делает Бахмут все более изолированным, полагает министерство обороны Великобритании.
Ранее сегодня замглавы минобороны Украины Ганна Маляр заявила, что российская армия на этой неделе «бросили все силы» на окружение Бахмута.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите ЕС-Украина, прошедшем в Киеве в пятницу, заявил, что «сдавать Бахмут никто не будет».
«Это наша крепость. Будем держать, сколько сможем. Если будет дальнобойное вооружение, мы не только не сдадим Бахмут, но и начнем деоккупацию Донбасса», — сказал Зеленский.