Замглавы Минобороны Украины: ВС РФ «бросили все силы» на окружение Бахмута

Замглавы минбороны Украины Ганна Маляр заявила, что российская армия на этой неделе развернула «мощные наступательные действия на Лиманском направлении». Об этом говорится в ее телеграм-канале.

«На этой неделе российские оккупационные войска бросили все силы на прорыв нашей обороны и окружения Бахмута <…>. Но благодаря стойкости наших воинов успеха не добились», — сказано в сообщении.