Замглавы Минобороны Украины: ВС РФ «бросили все силы» на окружение Бахмута

Замглавы минбороны Украины Ганна Маляр заявила, что российская армия на этой неделе развернула «мощные наступательные действия на Лиманском направлении». Об этом говорится в ее телеграм-канале.
«На этой неделе российские оккупационные войска бросили все силы на прорыв нашей обороны и окружения Бахмута <…>. Но благодаря стойкости наших воинов успеха не добились», — сказано в сообщении.
Так ситуация вокруг Бахмута отображена на карте украинского волонтерского проекта DeepStateMap
Генштаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке сообщил, что ВС РФ сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите ЕС-Украина, прошедшем в Киеве в пятницу, заявил, что «сдавать Бахмут никто не будет».
«Это наша крепость. Будем держать, сколько сможем. Если будет дальнобойное вооружение, мы не только не сдадим Бахмут, но и начнем деоккупацию Донбасса», — сказал Зеленский.
В четверг американский Институт изучения войны со ссылкой на представителя украинской разведки Андрея Черняка сообщил, что президент России Владимир Путин приказал российским военным захватить целиком Донецкую и Луганскую области к марту. Черняк также рассказал, что ВС РФ передислоцируют войска и технику на востоке Украины — вероятно, в район Луганской области.