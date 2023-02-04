В Колумбии судья использовал нейросеть ChatGPT при вынесения приговора

Судья в Колумбии Хуан Мануэль Падилья проконсультировался с нейросетью ChatGPT при вынесении приговора о том, должна ли страховка ребенка с расстройством аутистического спектра покрывать расходы на лечение. Об этом сообщает The Guardian.

Как сказано в протоколе решения, судья спросил у нейросети «следует ли освободить несовершеннолетнего с аутическим расстройством от платы за терапию?» В ответ ChatGPT сообщил, что согласно колумбийским законам, «несовершеннолетние, у которых диагностировано аутическое расстройство, освобождаются от платы за терапию».

Решение нейросети совпало с вердиктом суда. Падилья уточнил, что при вынесении приговора использовал также прецедент из предыдущих постановлений в поддержку своего решения.

В интервью радиостанции Blu Radio судья заявил, что окончательно решение он по-прежнему принимает самостоятельно, однако при помощи искусственного интеллекта процесс проходит гораздо быстрее.

Уточняется, что судья действовал в рамках инструкций — в 2022 году в Колумбии был принят закон, согласно которому государственные юристы обязаны по возможности использовать технологии, чтобы работать более эффективно.

Как пишет издание, сам чат-бот был более обеспокоен своей новой ролью в системе правосудия: «Судьи не должны использовать ChatGPT при вынесении решения по судебным делам», — приводит ответ нейросети The Guardian.