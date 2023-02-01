РГГУ предложил ограничить доступ к чат-боту ChatGPT в университетах. Ранее студент вуза защитил диплом, написанный этой нейросетью

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) предложил ограничить доступ к чат-боту ChatGPT, с помощью которого студент вуза написал диплом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

31 января студент РГГУ Александр рассказал, что диплом «Анализ и совершенствование организации управления» за него написала нейросеть ChatGPT. Молодой человек сам составил план работы для научного руководителя, а затем попросил ИИ написать введение, теорию и главы.

«На диплом ушло 23 часа: около 15 часов, чтобы вальяжно писать, и 8 часов страданий по ночам, чтобы успеть к сроку всё это отредактировать», — рассказал Александр изданию Baza.

Cистема «Антиплагиат» оценила оригинальность работы в 82%. Комиссия поставила Александру оценку «удовлетворительно».

«Из-за опасений по поводу негативного воздействия на обучение, а также опасений по поводу безопасности и точности генерируемого системой контента, может быть целесообразно ограничить доступ к ChatGPT в образовательных организациях», — заявили в пресс-службе РГГУ.

Также в университете сказали, что этот инцидент «актуализировал необходимость оперативного решения задач, связанных с разработкой инструментов распознавания использования нейросетей при подготовке письменных работ».