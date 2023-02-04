В Белгородской области бессрочно установили «желтый» уровень террористической опасности. Ночью в регионе из-за обстрела загорелось предприятие

В Белгородской области, вслед за Брянской, ввели бессрочный «желтый» уровень террористической опасности. Об этом объявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Ночью был атакован со стороны Вооруженных сил Украины гражданский промышленный объект в Борисовке. Пожар локализован, сейчас идет его ликвидация. <…> Абсолютно очевидна необходимость продолжения введения "желтого" уровня террористической опасности. Поэтому с сегодняшнего дня он будет бессрочным», — сказал он.
Ночью в результате обстрела ВСУ в Борисовке Белгородской области произошел сильный пожар. В местных пабликах сообщают, что возгорание, скорей всего, случилось на нефтебазе.
«ВСУ обстреляли Борисовский район. Снаряды попали на территорию гражданского промышленного завода. По предварительной информации, пострадавших нет: людей успели вывести на безопасное расстояния», — отчитался ночью о произошедшем Гладков.
Накануне бессрочный «желтый» уровень террористической опасности также установили в Брянской области. Этот регион стал первым, где применили подобную меру.
Белгородская область сильнее остальных приграничных регионов страдает от обстрелов со стороны Украины. По данным губернатора, которые подсчитала «Новая газета Европа», подверглось более 50 населенных пунктов там подверглось атакам.