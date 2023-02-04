В Белгородской области бессрочно установили «желтый» уровень террористической опасности. Ночью в регионе из-за обстрела загорелось предприятие

В Белгородской области, вслед за Брянской, ввели бессрочный «желтый» уровень террористической опасности. Об этом объявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Ночью был атакован со стороны Вооруженных сил Украины гражданский промышленный объект в Борисовке. Пожар локализован, сейчас идет его ликвидация. <…> Абсолютно очевидна необходимость продолжения введения "желтого" уровня террористической опасности. Поэтому с сегодняшнего дня он будет бессрочным», — сказал он.

Ночью в результате обстрела ВСУ в Борисовке Белгородской области произошел сильный пожар. В местных пабликах сообщают, что возгорание, скорей всего, случилось на нефтебазе.