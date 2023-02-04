Страны G7 и Австралия согласовали два потолка цен на российские нефтепродукты: $45 для более дешевых, $100 для более дорогих

Страны G7 и Австралия согласовали потолок цен на российские нефтепродукты. Об этом сообщили в Министерстве финансов США.

«Сегодняшнее соглашение основано на ценовом потолке на экспорт российской сырой нефти, который мы установили в декабре, и помогает продвигать наши цели по ограничению основного источника доходов России в финансировании ее незаконной войны», — говорится в заявлении главы ведомства Джанет Йеллен.

Всего будет установлено два потолка: один для нефтепродуктов, торгующихся по более высокой цене, чем сырая нефть, таких как дизельное топливо или бензин, а другой — для нефтепродуктов, которые торгуются со скидкой по отношению к сырой нефти, таким как мазут. Уровень цен для первой категории продуктов составит 100 долларов за баррель, для второй — 45 долларов за баррель.

Глава Минфина США Джанет Йеллен подписала распоряжение о введение потолка цен на нефть с 00:01 5 февраля. При этом в ведомстве уточнили, что что ограничения, связанные с потолком цен, не коснутся поставок нефтепродуктов в Болгарию, Хорватию и другие страны Евросоюза, у которых нет выходов к морю. В Минфине сослались на шестой пакет санкций, который допускает временные исключения для европейских государств, зависящих от российских поставок.