Одесса оказалась обесточена в результате аварии на подстанции «Укрэнерго»

Одесса и часть Одесского района остались без электричества из-за аварии, которая произошла на подстанции «Укрэнерго». Об этом сообщили в энергетической компании ДТЭК.

«Энергетики работают над ремонтом критической инфраструктуры. Электроснабжение будет восстановлено, когда специалисты "Укрэнерго" устранят аварию», — заявили в организации.

В самом «Укрэнерго» рассказали, что на подстанции вышел из строя трансформатор, который был поврежден в результате одного из российских обстрелов, а затем восстановлен силами специалистов компании.

«Во время нескольких последних ракетных атак враг намеренно выбирал целью высоковольтную инфраструктуру Одесской области, пытаясь обесточить область. Все высоковольтные подстанции в регионе получили значительные поражения», — объяснили в организации. Утверждается, что работники компании неоднократно восстанавливали поврежденное оборудование.

В «Укрэнерго» также сообщили, что масштаб аварии существенный, поэтому ограничения электроэнергии в этот раз будут более длительными. Специалисты также не могут пока точно сказать, когда будет восстановлено питание.