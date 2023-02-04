Одесса оказалась обесточена в результате аварии на подстанции «Укрэнерго»

Одесса и часть Одесского района остались без электричества из-за аварии, которая произошла на подстанции «Укрэнерго». Об этом сообщили в энергетической компании ДТЭК.
«Энергетики работают над ремонтом критической инфраструктуры. Электроснабжение будет восстановлено, когда специалисты "Укрэнерго" устранят аварию», — заявили в организации.
В самом «Укрэнерго» рассказали, что на подстанции вышел из строя трансформатор, который был поврежден в результате одного из российских обстрелов, а затем восстановлен силами специалистов компании.
«Во время нескольких последних ракетных атак враг намеренно выбирал целью высоковольтную инфраструктуру Одесской области, пытаясь обесточить область. Все высоковольтные подстанции в регионе получили значительные поражения», — объяснили в организации. Утверждается, что работники компании неоднократно восстанавливали поврежденное оборудование.
В «Укрэнерго» также сообщили, что масштаб аварии существенный, поэтому ограничения электроэнергии в этот раз будут более длительными. Специалисты также не могут пока точно сказать, когда будет восстановлено питание.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал ситуацию в Одессе.
«Ситуация сложная, масштаб аварии существенный, быстро восстановить энергопитание — в частности критической инфраструктуры — невозможно», — написал он.
Премьер-министр сообщил, что поручил перевезти в город все мощные генераторы, которые есть в наличии у Минэнерго, и газотурбинную электростанция мощностью 25 МВт, переданную «партнерами из США». Шмыгаль также попросил МИД обратиться к Турции за дополнительной помощью в виде судов-электростанций.
«В Одессе должны круглосуточно работать все Пункты несокрушимости. Для координации работы в город отправились министр энергетики и руководитель "Укрэнерго"», — сообщил премьер-министр.
Российская армия регулярно обстреливает энергетические объекты Украины. В последний раз Минобороны сообщало о массированных атаках по критической инфраструктуре Украины в конце января.
«26 января ВС РФ нанесен массированный ракетный удар по объектам системы энергетики, обеспечивавшим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины. Цели массированного удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорилось в сообщении ведомства.
26 января Россия в 13-й раз массированно обстреляла Украину. В результате обстрелов погибли 11 человек, еще не менее 12 человек получили ранения, сообщили местные власти. В Одессе и Запорожской области получили повреждения три объекта критической инфраструктуры, пострадал еще один энергетический объект в Киевской области.