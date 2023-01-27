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Минобороны РФ подтвердило массированные удары по объектам энергетики Украины

Минобороны сообщило о массированных атаках по объектам энергетики на Украине. Об этом сообщается в ежедневной сводке министерства.

«26 января ВС РФ нанесен массированный ракетный удар по объектам системы энергетики, обеспечивавшим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины. Цели массированного удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

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Утром в четверг Россия в 13-й раз массированно обстреляла Украину. В результате обстрелов погибли 11 человек, еще не менее 12 человек получили ранения, сообщили местные власти. В Одессе и Запорожской области получили повреждения три объекта критической инфраструктуры, пострадал еще один энергетический объект в Киевской области.

По данным Вооруженных сил Украины, российская армия выпустила по мирным городам 59 ракет. Украинские силы ПВО сбили 47 из них.

Накануне также стало известно, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали взрывы в непосредственной близости от Запорожской АЭС в результате массированных обстрелов Украины. Электростанция не получила повреждений, однако АЭС Украины снизили выработку электроэнергии.

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