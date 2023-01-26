Россия обстреляла Украину ракетами и «шахидами». Главное

Утром в четверг, 26 января, Россия в 13-й раз массированно обстреляла Украину. В результате обстрелов погибли 11 человек, сообщил представитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий. Два человека погибли в результате обстрела поселка Двуречная в Харьковской области, заявил глава местной ОВА Олег Синегубов.По словам главы Криворожской ОВА Александра Вилкула, один человек погиб и еще четверо получили ранения после ракетного удара по зданию Кочубеевского сельсовета Еще не менее 12 человек получили ранения, сообщили местные власти. В Одессе и Запорожской области получили повреждения три объекта критической инфраструктуры, пострадал еще один энергетический объект в Киевской области. По данным Вооруженных сил Украины, российская армия выпустила по мирным городам 55 ракет. Украинские силы ПВО сбили 47 из них.

Поврежденный объект критической инфраструктуры в Запорожской области. Фото: «Суспильне Запорожье»

«Три группы „шахидов“» на Киев Воздушные тревоги на юго-востоке Украины начались еще в среду, 25 января, на фоне многочисленных новостей о поставках боевых танков Leopard западными странами — около одиннадцати вечера по киевскому времени. Согласно данным «Карты воздушных тревог» на сайте alerts.in.ua, жителям 10 областей Украины и аннексированного РФ Крыма следовало пройти в укрытия. Незадолго до объявления воздушных тревог глава администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил в своем телеграм-канале, что российская армия может нанести ракетный удар, а также уже отправила в Украину «три группы» иранских беспилотников. Вскоре журналисты сообщили о звуках взрывов в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Телеграм-каналы «Днепр Инфо» и «Днепр Оперативный» опубликовали фото и видео, как утверждалось, из Днепра, на которых был слышен звук взрыва, а также виден огонь столб дыма. Утром глава Днепропетровской области Николай Лукашук написал, что под удар в Днепре попало промышленное предприятие. Обошлось без жертв.

На следующее утро силы противовоздушной обороны (ПВО) Украины сообщили, что всего за ночь Вооруженные силы РФ запустили 24 иранских беспилотника Shahed по украинским городам. Все 24 были сбиты. Как говорилось в сообщении военных, пуски ударных БПЛА осуществлялись восточного побережья Азовского моря, а «подавляющее количество дронов-камикадзе было уничтожено в центре страны». Украинские силы ПВО только над Киевом сбили ночью 15 беспилотников, рассказал глава киевской городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, обошлось без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры. Как позднее сообщила представитель Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк, российские военные специально запускают иранские дроны-камикадзе перед массированной ракетной атакой, чтобы выяснить, где именно работают силы ПВО.

По словам Гуменюк, эти удары «шахидами» были предприняты для того, чтобы «попытаться истощить ПВО».

«Во-первых, разветвленное количество целей, одновременно направляемое по разным регионам. Во-вторых, запускание волнами, чтобы определить, где именно работает объект ПВО. Именно поэтому мы постоянно акцентируем внимание на том, что нельзя извещать: „Ой, ура, уже сбили“. Подождите, дайте нам доработать — мы все расскажем, что сбили, где попали. В тот момент, когда вы сообщаете, что, например, в Винницкой области сработала ПВО, в Черкасской, Кировоградской области — это уже ориентирует врага», — рассказала она в телемарафоне «Суспильне». Также Гуменюк сообщила, что сбитие дронов зафиксировали в Кировоградской и Черкасской областях: ими пытались атаковать объекты критической, энергетической или военной инфраструктуры. Было попадание в промышленное предприятие Днепропетровской области.

Утром областная прокуратура Запорожской области сообщила о троих погибших в результате ночного удара российских ракет по объекту критической инфраструктуры. Семь человек получили ранения. Следствие установило, что в 3:40 со среды на четверг российские военные из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 нанесли два ракетных удара. Разрушениям подверглись техническое оборудование и сооружения на объекте. После взрыва на территории предприятия произошел пожар, который сейчас ликвидирован. Около 10 утра ВС РФ повторно обстреляли его — в этот раз, по предварительным данным пострадавших не было.

55 крылатых ракет, включая «Кинжал» и «Калибр» В четверг, приблизительно в половине девятого утра по киевскому времени, по всей территории Украины вновь объявили воздушную тревогу. Виталий Ким сообщил, что ракеты уже залетели на территорию страны. «Минимум две на северо-запад через Николаевскую область», — написал он. Тогда же оперативное командование «Юг» сообщило об активности вражеской авиации по направлению Каспийского моря. «Мы знаем, что в Черном море находятся три ракетоносителя, которые оснащены 20 ракетами „Калибр“», — заявила спикер Наталья Гуменюк.

Через 10 минут в Офисе президента Украины сообщили о первых сбитых ракетах. О работе ПВО в Киеве передала городская военная администрация. Корреспонденты «Суспильне» рассказали о взрывах в Виннице. Глава Винницкой администрации сообщил, что «идет воздушный бой». Жители правого берега Киева укрывались в метро. На левом берегу украинской столицы люди встали в длинные очереди к маршруткам, чтобы добраться на работу автотранспортом, потому что в этой части города метро не работало, передавал телеграм-канал советника главы МВД Украины Антона Геращенко.

«В Винницкой области, к сожалению, есть попадание», — сообщил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона. По словам главы областной администрации, пострадавших не было. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрыв в Днепровском районе города. Позже Кличко сообщил, что обломки ракеты упали и в Голосеевском районе Киева — в результате попадания в нежилое здание 55-летний мужчина погиб, два человека получили ранения. Пострадавших госпитализировали.

В Одессе в результате обстрелов со стороны российской армии получили повреждения два объекта критической инфраструктуры, сообщило «Суспильне» со ссылкой на главу областной администрации. Администрация Херсонской области рассказала, что утром противник обстрелял село Кочубеевка Бериславского района. «Прицельным огнем атаковали административное здание. По предварительной информации, один человек погиб, трое получили ранения разной степени тяжести. Одна потерпевшая находится в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь», — говорится в сообщении властей. В Киевской области российские снаряды попали в объект энергетической инфраструктуры, рассказали в областной военной администрации. Жертв и пострадавших не было. Также администрация региона сообщила о повреждениях объектов гражданской инфраструктуры, частных и многоэтажных домов, автомобилей жителей в некоторых районах области. «В основном это выбитые окна, поврежденные крыши и фасад», — добавили власти.

Последствия В ряде областей еще рано утром начались экстренные отключения электричества в связи с угрозой обстрелов. «Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света. Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели», — сообщила компания ДТЭК. По словам главнокомандующего ЗСУ Валерия Залужного, российская армия всего осуществила в четверг 55 пусков ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 «Кинжал», «Калибр», Х-59) с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей с акватории Черного моря. «Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены 47 крылатых ракет, 20 из них в районе столицы. Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей», — написал Залужный. Как сообщила компания «Укрэнерго», ВС РФ нанесли уже 13-й массированный ракетный удар по энергосистеме Украины и в 15-й раз атаковали ее дронами:

«Есть попадания и повреждения оборудования в Южном, Центральном, Юго-Западном регионах. В Днепропетровском регионе на одном из энергообъектов уничтожено основное высоковольтное оборудование. [Появились] проблемы с энергопитанием, вызванные обстрелами на юге, в том числе и в Одесской области. По всей Украине во время атаки были введены аварийные отключения. В настоящее время постепенно возвращаются плановые графики ограничений.

Дефицит в системе значительный.

До всех областей доведены лимиты потребления».