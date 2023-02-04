logo
НовостиЭкономика

Генпрокурор США объявил о первой передаче конфискованных у россиянина активов в пользу Украины

Генпрокурор США Меррик Гарланд объявил о передаче для использования в Украине активов, конфискованных у российского миллиардера и основателя канала «Царьград» Константина Малофеева. Его слова цитирует CNN.

«Сегодня я объявляю, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования в Украине. <…> С моей санкции сегодня конфискованные средства будут переведены в Государственный департамент для поддержки народа Украины», — сказал он.

Информацию также подтвердил Генпрокурор Украины Андрей Костин. По его словам, 5,4 миллиона долларов, конфискованные у Малофеева, будут использованы для компенсации ущерба, нанесенного Украине в результате войны.

«Впервые в истории согласована передача конфискованных российских активов в пользу восстановления Украины. Знаю — это только начало. Верю — со временем в цивилизованном мире не будет места для российских олигархов и их заработанных на крови состояний», — написал Костин.

Читайте также

Читайте также

«Сначала Путин победит, но ненадолго»

Михаил Ходорковский о децентрализации, олигархах Путина и страхе США

Накануне утром стало известно, что суд в США разрешил прокуратуре конфисковать $5,4 млн у Малофеева.

Речь идет о деньгах, которые обвинение обнаружило на счете Малофеева в банке Sunflower Bank. Прокуратура Нью-Йорка заявляла, что Малофеев пытался перевести средства своему деловому партнеру в нарушение санкций.

Малофеев находится под американскими санкциями с 2014 года. Как пишет Reuters, он не стал оспаривать требование прокуратуры.

shareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon