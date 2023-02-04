Генпрокурор США объявил о первой передаче конфискованных у россиянина активов в пользу Украины

Генпрокурор США Меррик Гарланд объявил о передаче для использования в Украине активов, конфискованных у российского миллиардера и основателя канала «Царьград» Константина Малофеева. Его слова цитирует CNN.
«Сегодня я объявляю, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования в Украине. <…> С моей санкции сегодня конфискованные средства будут переведены в Государственный департамент для поддержки народа Украины», — сказал он.
Информацию также подтвердил Генпрокурор Украины Андрей Костин. По его словам, 5,4 миллиона долларов, конфискованные у Малофеева, будут использованы для компенсации ущерба, нанесенного Украине в результате войны.
«Впервые в истории согласована передача конфискованных российских активов в пользу восстановления Украины. Знаю — это только начало. Верю — со временем в цивилизованном мире не будет места для российских олигархов и их заработанных на крови состояний», — написал Костин.
Накануне утром стало известно, что суд в США разрешил прокуратуре конфисковать $5,4 млн у Малофеева.
Речь идет о деньгах, которые обвинение обнаружило на счете Малофеева в банке Sunflower Bank. Прокуратура Нью-Йорка заявляла, что Малофеев пытался перевести средства своему деловому партнеру в нарушение санкций.
Малофеев находится под американскими санкциями с 2014 года. Как пишет Reuters, он не стал оспаривать требование прокуратуры.