Генпрокурор США объявил о первой передаче конфискованных у россиянина активов в пользу Украины

Генпрокурор США Меррик Гарланд объявил о передаче для использования в Украине активов, конфискованных у российского миллиардера и основателя канала «Царьград» Константина Малофеева. Его слова цитирует CNN.

«Сегодня я объявляю, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования в Украине. <…> С моей санкции сегодня конфискованные средства будут переведены в Государственный департамент для поддержки народа Украины», — сказал он.

Информацию также подтвердил Генпрокурор Украины Андрей Костин. По его словам, 5,4 миллиона долларов, конфискованные у Малофеева, будут использованы для компенсации ущерба, нанесенного Украине в результате войны.

«Впервые в истории согласована передача конфискованных российских активов в пользу восстановления Украины. Знаю — это только начало. Верю — со временем в цивилизованном мире не будет места для российских олигархов и их заработанных на крови состояний», — написал Костин.