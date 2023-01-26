«Сначала Путин победит, но ненадолго»

11 месяцев войны, международная изоляция России, санкции и почти монолитная позиция Запада о помощи Украине.
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