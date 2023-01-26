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ИнтервьюПолитика

«Сначала Путин победит, но ненадолго»

Михаил Ходорковский о децентрализации, олигархах Путина и страхе США

11 месяцев войны, международная изоляция России, санкции и почти монолитная позиция Запада о помощи Украине.

Что будет с Россией после поражения? Как олигархи пытаются спасти свое состояние и не расстроить Владимира Путина?

Почему Америка боится развала Российской Федерации? И кто захватит власть после ухода Путина?

Большой разговор Михаила Ходорковского с главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым.

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
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