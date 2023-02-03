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Суд в США разрешил конфисковать $5,4 млн у Константина Малофеева. Средства могут направить на помощь Украине

Суд в США разрешил прокуратуре конфисковать $5,4 млн, которые принадлежат находящемуся под санкциями Вашингтона бизнесмену, основателю телеканала «Царьград» Константину Малофееву, сообщает Reuters.

Речь идет о деньгах, которые обвинение обнаружило на счете Малофеева в банке Sunflower Bank. Прокуратура Нью-Йорка заявляла, что Малофеев пытался перевести средства своему деловому партнеру в нарушение санкций.

Малофеев находится под американскими санкциями с 2014 года. Как пишет Reuters, он не стал оспаривать требование прокуратуры.

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Это первое подобное решение суда с тех пор, как в 2022 году Минюст США создал межведомственную целевую группу KleptoCaptur. В ее задачи входит обеспечение соблюдения санкций и экспортных ограничений против России, а также борьба с «коррумпированными российскими олигархами».

Это позволит использовать конфискованные средства для восстановления Украины, пострадавшей от боевых действий, отмечает Reuters.

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