«Сетевые свободы»: за 2022 год в России минимум 637 тысяч раз вмешивались в свободу интернета

В России за 2022 год было зафиксировано более 637 тысяч случаев вмешательства в свободу интернета. Об этом говорится в докладе правозащитного проекта «Сетевые свободы».
Как отмечают правозащитники, цифры за 2022 год — на 40% больше, чем в прошлом году и являются абсолютным рекордом за всю историю наблюдений. Более 610 тысяч случаев связано с запретом информации по различным основаниям, а также блокировкой отдельных страниц, сайтов и IP-адресов.
«Зафиксировано 779 случаев уголовного преследования за выражение мнения в интернете. Это тоже годовой максимум за 15 лет наблюдений. Кроме того, нам известно о 1889 случаях привлечения к административной ответственности», — отмечается в докладе.
«Наказание тюрьмой за слова остается редким явлением, поскольку каждый подобный случай сам по себе имеет сильный охлаждающий эффект, и это многолетний тренд. Приемлемый для властей уровень самоцензуры пока достигается без массового лишения свободы», — заявили правозащитники
Также отмечается, что взломы государственных и корпоративных баз данных стали элементом кибервойны. 260 утечек личных данных за год затронули по меньшей мере 75% россиян.
В докладе говорится и о массовом отъезде специалистов из России. По данным «Сетевых свобод», за год уехали около 100 тыс. IT-специалистов и не менее одной тысячи журналистов.
«С российского рынка ушло большинство ведущих международных IT-компаний, включая Microsoft, Alphabet, Apple, Intel, Qualcomm, IBM, Nokia, Symantec и другие частично или полностью», — сообщили правозащитники.
В результате этого появился так называемый «второй Рунет», а Россия заняла первое место в мире по числу скачиваний VPN приложений.
2 февраля Роскомнадзор внес в реестр запрещенных материалов репортаж «Новой газеты Европа» из Самарской области, где прошли похороны погибших в Макеевке мобилизованных.
При этом под блокировку попала ссылка на зеркало «Новой газеты Европа», а не на основной сайт. В связи с этим на данный момент у пользователей в России могут не открываться ссылки «Читать без VPN».
Техническая команда «Новой газеты Европа» устраняет этот сбой.