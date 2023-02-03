«Сетевые свободы»: за 2022 год в России минимум 637 тысяч раз вмешивались в свободу интернета

В России за 2022 год было зафиксировано более 637 тысяч случаев вмешательства в свободу интернета. Об этом говорится в докладе правозащитного проекта «Сетевые свободы».

Как отмечают правозащитники, цифры за 2022 год — на 40% больше, чем в прошлом году и являются абсолютным рекордом за всю историю наблюдений. Более 610 тысяч случаев связано с запретом информации по различным основаниям, а также блокировкой отдельных страниц, сайтов и IP-адресов.

«Зафиксировано 779 случаев уголовного преследования за выражение мнения в интернете. Это тоже годовой максимум за 15 лет наблюдений. Кроме того, нам известно о 1889 случаях привлечения к административной ответственности», — отмечается в докладе.