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РКН заблокировал репортаж «Новой-Европа» о погибших в Макеевке мобилизованных

Роскомнадзор (РКН) внес в реестр запрещенных материалов репортаж «Новой газеты Европа» из Самарской области, где прошли похороны погибших в Макеевке мобилизованных.

При этом под блокировку попала ссылка на зеркало «Новой газеты Европа», а не на основной сайт. В связи с этим на данный момент у пользователей в России могут не открываться ссылки «Читать без VPN».

Техническая команда «Новой газеты Европа» устраняет этот сбой.

Скриншот: «Роскомсвобода»

Скриншот: «Роскомсвобода»

Зачастую РКН блокирует сайты по требованию Генпрокуратуры. В случае с репортажем «Новой-Европа», однако, не указано, какой именно орган власти потребовал ограничить к нему доступ.

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