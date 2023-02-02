РКН заблокировал репортаж «Новой-Европа» о погибших в Макеевке мобилизованных

Роскомнадзор (РКН) внес в реестр запрещенных материалов репортаж «Новой газеты Европа» из Самарской области, где прошли похороны погибших в Макеевке мобилизованных.

При этом под блокировку попала ссылка на зеркало «Новой газеты Европа», а не на основной сайт. В связи с этим на данный момент у пользователей в России могут не открываться ссылки «Читать без VPN».

Техническая команда «Новой газеты Европа» устраняет этот сбой.