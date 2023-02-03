Россияне побили пятилетний рекорд по выездам в Среднюю Азию, Армению и Монголию

Россияне побили пятилетний рекорд по въездам в Армению, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Монголию. Данные, которые опубликовала погранслужба ФСБ, подсчитали журналисты «Новой газеты Европа». В первый год войны россияне выехали в соседние государства и страны СНГ россияне 8,4 млн раз ― на 4,7 млн больше, чем в ковидном 2021-м. Всего в прошлом году граждане России выехали за границу 24,3 млн раз. Это на 2,9 млн раз больше, чем в 2021-м. Чаще всего они путешествовали в Абхазию, Турцию, Казахстан, Арабские эмираты и Египет. На эти страны суммарно пришлось 15,1 млн выездов.

Как считает ФСБ Как считает ФСБ

Настоящий наплыв россиян из-за войны испытали сопредельные с Россией государства и страны СНГ (кроме Беларуси и Молдовы). Количество выездов в них за год выросло в 2,3 раза и достигло 8,4 млн. Пик отъездов пришелся на третий квартал, когда была объявлена мобилизация. Только за июль-сентябрь в эти страны выехали 3,5 млн раз. В октябре-декабре ― еще 2,1 млн. По итогам года в Армении, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и Монголии поток россиян оказался рекордным за последние пять лет.

Количество вылетов россиян в Израиль в прошлом году также выросло в два раза и превысило 100 тысяч. Такой рост не означает, что миллионы граждан уехали из страны. Часть выезжающих возвращаются. Некоторые могли пересечь границу несколько раз: выехать с первой волной, вернуться в Россию за документами и уехать снова. Тем не менее демографы Юлия Флоринская и Алексей Ракша оценивали прошлогоднюю волну эмиграции в 400-800 тысяч человек. Из них более 100 тысяч остались в Грузии. Еще, как минимум, 100 тысяч ― в Казахстане. 50-100 тысяч ― улетело в Сербию. Около 40 тысяч ― в Армению. Примерно по 35 тысяч уехало в Израиль, Кыргызстан, Евросоюз. Также в прошлом году в разы выросло число выездов россиян в Азию: Тайланд, Шри-ланку, Индию. Рекорд, даже по сравнению с доковидными годами, поставлен по путешествиям в Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, во втором и третьем квартале пограничники зафиксировали более 1,1 млн выездов в самопровозглашенные ЛДНР. Еще 470 тысяч россиян за год въехало в Украину.