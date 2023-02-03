Оккупационные власти Энергодара сообщили о «теракте» в городе. В результате взрыва погиб один человек

В результате взрыва автомобиля в Энергодаре погиб один человек. Об этом заявил назначенный Россией «член главного совета администрации» Запорожской области Владимир Рогов.
«Причиной взрыва, прозвучавшего сегодня утром в городе, стал взрыв автомобиля. По предварительным данным, в результате теракта погиб один человек», — написал Рогов.
По его словам, в результате взрыва в домах «повылетали окна вплоть до девятого этажа». Также был уничтожен минимум один автомобиль, стоявший рядом со взорвавшейся машиной.
На данный момент пожар потушен. Рогов сообщил, что взрывотехники проверяют наличие взрывчатки во избежание повторного взрыва.
По предварительным данным, в результате взрыва погиб сотрудник территориального органа внутренних дел.
24 января в оккупированном Бердянске взорвался автомобиль предпринимательницы и экс-депутата городского совета от запрещенной на территории Украины пророссийской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Валентины Мамай.
Взрыв произошел около 16 часов дня по местному времени возле школы № 5, сама предпринимательница в это время была в автомобиле. По словам Рогова, женщина отделалась «легкой контузией».