Оккупационные власти Энергодара сообщили о «теракте» в городе. В результате взрыва погиб один человек

В результате взрыва автомобиля в Энергодаре погиб один человек. Об этом заявил назначенный Россией «член главного совета администрации» Запорожской области Владимир Рогов.

«Причиной взрыва, прозвучавшего сегодня утром в городе, стал взрыв автомобиля. По предварительным данным, в результате теракта погиб один человек», — написал Рогов.

По его словам, в результате взрыва в домах «повылетали окна вплоть до девятого этажа». Также был уничтожен минимум один автомобиль, стоявший рядом со взорвавшейся машиной.

На данный момент пожар потушен. Рогов сообщил, что взрывотехники проверяют наличие взрывчатки во избежание повторного взрыва.