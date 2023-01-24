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В оккупированном Бердянске взорвался автомобиль предпринимательницы, ранее состоявшей в пророссийской партии ОПЗЖ

В оккупированном Бердянске взорвался автомобиль предпринимательницы и экс-депутата городского совета от запрещенной на территории Украины пророссийской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Валентины Мамай. Об этом сообщили мэр Бердянска Иван Федоров и назначенный Россией «член главного совета администрации» Запорожской области Владимир Рогов.

«Горячий привет в виде взорвавшейся машины получила местная любительница "русского мира" Валентина Мамай. Она радостно встречала оккупантов, организовывала псевдореферендум и сдавала патриотов Бердянска. Теперь в больнице — трясется от страха за свою жизнь», — написал Федоров.

Взрыв произошел около 16 часов дня по местному времени возле школы № 5, сама предпринимательница в это время была в автомобиле. По словам Рогова, женщина отделалась «легкой контузией».

Рогов добавил, что взрывное устройство было заложено под пассажирским сиденьем со стороны водителя. Он утверждает, что по силе заряда устройство составило около 200 грамм в тротиловом эквиваленте.

Ранее сегодня кабмин Украины отправил в отставку пятерых глав областных администраций. Среди них — глава Запорожской области Александр Старух.

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