Главу издательства исламской литературы «Умма» Эжаева приговорили к 17 годам колонии по делу о финансировании терроризма

По данным SOTA, Эжаеву также назначили год ограничения свободы.

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил главу издательства исламской литературы «Умма» Асламбека Эжаева к 17 годам колонии по делу о финансировании терроризма (ч. 4 ст.205.1 УК). Информацию о приговоре «Медиазоне» сообщил политик Максим Шевченко со ссылкой на адвоката Мурада Мусаева.

Эжаев находится под арестом в Москве с апреля 2021 года, за день до этого у него прошел обыск. Силовики обнаружили в его доме банковские карты, «используемые для финансирования терроризма», технику, «запрещенную литературу, а также иную атрибутику экстремистской направленности», рапортовали в СК.

По версии следствия, Эжаев не позднее 2012 перевел свыше 34 млн рублей запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Представители исламского сообщества России связали преследование Эжаева с его профессиональной деятельностью. Сам он отрицал свою связь с ИГ.

Через месяц после ареста Росфинмониторинг внес Эжавева в список террористов и экстремистов. Помимо этого, в реестр попали книги, выпущенные издательством Эжаева.