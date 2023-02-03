Прокурор запросил 18 лет колонии для главы издательства исламской литературы «Умма» Эжаева по статье о финансировании терроризма

Во время прений во Втором Западном окружном военном суде в Москве гособвинение запросило 18 лет колонии для главы издательства исламской литературы «Умма» Асламбека Эжаева, сообщает «Кавказский узел».

Эжаева обвиняют по статье о финансировании терроризма (ч. 4 ст. 205.1 УК). Приговор главе «Уммы» суд должен вынести в пятницу, 3 февраля.

Книгоиздатель находится под арестом в Москве с апреля 2021 года, за день до этого у него прошел обыск. Силовики обнаружили в его доме банковские карты, «используемые для финансирования терроризма», технику, «запрещенную литературу, а также иную атрибутику экстремистской направленности», рапортовали в СК.

По версии следствия, Эжаев не позднее 2012 перевел свыше 34 млн рублей запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

«Книги этого издательского дома признавались по заключению экспертиз экстремистскими, однако мужчина формально менял название произведений и заново переиздавал их. Эти книги также распространялись среди заключенных», — утверждали в СК.