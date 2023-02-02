Суд в Нижнем Тагиле арестовал на два месяца двоих полицейских, у которых в машине умер задержанный

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила арестовал на один месяц и 27 суток лейтенанта полиции Максима Онучина, у которого в автомобиле умер задержанный Сергей Шамрин. Об этом сообщает E1.
Онучина обвиняют в превышении полномочий, повлекшем тяжкие последствия (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК).
«Бежать нам некуда. Мы будем являться по запросу к следователю. Вину я не признаю. Происшествие было неумышленным, мы не хотели никому вреда и тем более смерти. И тем более — давление какое-то оказывать», — сказал Максим Онучин.
В ближайшее время суд примет решение по поводу второго фигуранта дела — 22-летнего сержанта Павла Горшкова.
Е1 отмечает, что третий член экипажа старший сержант Максим Ковайкин проходит свидетелем по делу.
«Последнего допросили и отпустили, он считается свидетелем и, по имеющейся информации, сейчас не выходит на связь», — сообщили журналисты.
Сержант Павел Горшков арестован до 29 марта, сообщает Е1.
Вчера в Нижнем Тагиле задержали двоих сотрудников полиции, у которых несколько дней назад в автомобиле умер местный житель Сергей Шамрин.
По данным Е1, 29 января Шамрина за мелкое хулиганство задержала группа немедленного реагирования. Охранник психиатрической больницы пожаловался, что неизвестный мужчина с неадекватным поведением нарушает общественный порядок. Якобы Шамрин ругался, размахивал руками и пытался попасть в здание, чтобы «навестить своего приятеля».
«Максимум, что грозило этому мужчине, — штраф или административный арест. Когда его доставили в отдел, оказалось что он мертв. Вскрытие показало перелом шейного позвонка», — рассказал источник в СК.