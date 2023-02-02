Суд в Нижнем Тагиле арестовал на два месяца двоих полицейских, у которых в машине умер задержанный

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила арестовал на один месяц и 27 суток лейтенанта полиции Максима Онучина, у которого в автомобиле умер задержанный Сергей Шамрин. Об этом сообщает E1.

Онучина обвиняют в превышении полномочий, повлекшем тяжкие последствия (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК).

«Бежать нам некуда. Мы будем являться по запросу к следователю. Вину я не признаю. Происшествие было неумышленным, мы не хотели никому вреда и тем более смерти. И тем более — давление какое-то оказывать», — сказал Максим Онучин.



В ближайшее время суд примет решение по поводу второго фигуранта дела — 22-летнего сержанта Павла Горшкова.

Е1 отмечает, что третий член экипажа старший сержант Максим Ковайкин проходит свидетелем по делу.

«Последнего допросили и отпустили, он считается свидетелем и, по имеющейся информации, сейчас не выходит на связь», — сообщили журналисты.