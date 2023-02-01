E1: в Нижнем Тагиле двух полицейских задержали после того, как в их машине умер мужчина. У него была сломана шея

В Нижнем Тагиле задержали двоих сотрудников полиции, у которых несколько дней назад в автомобиле умер местный житель Сергей Шамрин. Об этом пишет E1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, полицейских обвиняют в превышении полномочий, повлекшем тяжкие последствия (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК).

«Дело сначала было бесфигурантное, теперь официально предъявили обвинение. Если бы не широкий общественный резонанс, эту историю могли бы замять. Но сейчас побоялись. В ближайшее время суд изберет им меру пресечения. Личности обвиняемых пока не разглашаются, чтобы не было травли», — заявил собеседник E1.