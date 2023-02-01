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E1: в Нижнем Тагиле двух полицейских задержали после того, как в их машине умер мужчина. У него была сломана шея

В Нижнем Тагиле задержали двоих сотрудников полиции, у которых несколько дней назад в автомобиле умер местный житель Сергей Шамрин. Об этом пишет E1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, полицейских обвиняют в превышении полномочий, повлекшем тяжкие последствия (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК).

«Дело сначала было бесфигурантное, теперь официально предъявили обвинение. Если бы не широкий общественный резонанс, эту историю могли бы замять. Но сейчас побоялись. В ближайшее время суд изберет им меру пресечения. Личности обвиняемых пока не разглашаются, чтобы не было травли», — заявил собеседник E1.

29 января издание Е1 сообщило, что Шамрина за мелкое хулиганство задержала группа немедленного реагирования.

«Обычная бытовуха, Дзержинский район. Максимум, что грозило этому мужчине, — штраф или административный арест. Когда его доставили в отдел, оказалось что он мертв. Вскрытие показало перелом шейного позвонка», — рассказал источник в СК.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых по-другому описывает произошедшее. По его данным, «к сотрудникам полиции из подразделения ППС обратился охранник психиатрической больницы, сообщив, что неизвестный мужчина с неадекватным поведением нарушает общественный порядок на территории медицинского городка». Якобы Шамрин ругался, размахивал руками и пытался попасть в здание, чтобы «навестить своего приятеля».

«Как выяснилось позднее, дебоширом оказался местный житель 1978 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за причастность к грабежу и хранению наркотических веществ. Освободился из мест лишения свободы в 2001 году. Официально трудоустроен не был», — рассказал Горелых.

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