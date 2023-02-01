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Россия в состоянии Кобы

В Волгограде открыли памятник Сталину, а городу хотят вернуть его имя. И далеко не все против. Репортаж «Новой-Европа»

1 февраля в Волгограде открыли памятник Сталину. Бюст генералиссимуса стал частью скульптурной группы, в которую также вошли памятники маршалам Василевскому и Жукову.

Журналисты «Новой газеты Европа» побывали на открытии монумента и поговорили с местными жителями о том, что они думают по поводу Сталина и памятника ему.

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