Россия в состоянии Кобы

Журналисты «Новой газеты Европа» побывали на открытии монумента и поговорили с местными жителями о том, что они думают по поводу Сталина и памятника ему.

1 февраля в Волгограде открыли памятник Сталину. Бюст генералиссимуса стал частью скульптурной группы, в которую также вошли памятники маршалам Василевскому и Жукову.

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