В Краматорске ракета попала в жилой дом. В результате погибли как минимум 3 человека, десятки получили ранения

В Краматорске Донецкой области под обстрел российской армии попал жилой дом. Фото и видео последствий появились в соцсетях.
«Войска РФ попали в жилой сектор города ракетой "Искандер-К". Повреждены по меньшей мере восемь многоквартирных домов, из них один полностью разрушен. Предварительно известно о троих погибших мирных жителях и 20 раненых», — сообщили в офисе полиции Донецкой области.
Фото: Павел Кириленко
Ситуацию прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.
«Жилой дом, ракетный удар. Погибли и находятся под завалами мирные люди. Это не повторение истории, это ежедневная реальность жизни нашей страны. Страны, которая территориально граничит с абсолютным злом», — написал он.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал произошедшее «очередным терактом преступников и террористов из России».
Начался разбор завалов, фото опубликовала украинская служба «Радио Свобода».
«На месте работают 11 следственно-оперативных групп, взрывотехники, кинологи, парамедики, патрульные полицейские и другие подразделения», — рассказали в полиции региона.
К разрушенному дому также прибыли более 100 сотрудников правоохранительных органов.
Сотрудник ГСЧС Украины рассказал украинской службе «Радио Свобода», что удалось спасти трех человек, еще десять могут находиться под завалами.
В службе также сообщили, что спасатели начали эвакуацию жителей соседних домов. Их направляют в местную школу, где будет развернут пункт убежища, уточнили в полиции.
14 января войска РФ провели массированный обстрел Украины. В Днепре ракета упала на многоэтажный жилой дом, полностью обрушив один из его сегментов. Разрушенными оказались более 200 квартир. Жители сигнализировали фонариками на мобильных телефонах, писали смс и кричали, чтобы их спасли. По окончательным данным, погибли 46 человек.
По данным украинских военных, по многоэтажному дому в Днепре попала российская ракета Х-22, предназначенная для уничтожения авианосных групп в море. В Кремле утверждают, что «ВС РФ не наносят ударов по жилым домам».
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в дом попала российская ракета, «запущенная по объекту энергетической инфраструктуры» и сбитая силами ПВО Украины.