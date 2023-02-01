В Краматорске ракета попала в жилой дом. В результате погибли как минимум 3 человека, десятки получили ранения

В Краматорске Донецкой области под обстрел российской армии попал жилой дом. Фото и видео последствий появились в соцсетях.

«Войска РФ попали в жилой сектор города ракетой "Искандер-К". Повреждены по меньшей мере восемь многоквартирных домов, из них один полностью разрушен. Предварительно известно о троих погибших мирных жителях и 20 раненых», — сообщили в офисе полиции Донецкой области.

Фото: Павел Кириленко

Ситуацию прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. «Жилой дом, ракетный удар. Погибли и находятся под завалами мирные люди. Это не повторение истории, это ежедневная реальность жизни нашей страны. Страны, которая территориально граничит с абсолютным злом», — написал он.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал произошедшее «очередным терактом преступников и террористов из России». Начался разбор завалов, фото опубликовала украинская служба «Радио Свобода». «На месте работают 11 следственно-оперативных групп, взрывотехники, кинологи, парамедики, патрульные полицейские и другие подразделения», — рассказали в полиции региона.

К разрушенному дому также прибыли более 100 сотрудников правоохранительных органов. Сотрудник ГСЧС Украины рассказал украинской службе «Радио Свобода», что удалось спасти трех человек, еще десять могут находиться под завалами. В службе также сообщили, что спасатели начали эвакуацию жителей соседних домов. Их направляют в местную школу, где будет развернут пункт убежища, уточнили в полиции.