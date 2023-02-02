Писатель Борис Акунин рассказал о требовании прокуратуры убрать его имя с афиши спектакля в театре

Писатель Борис Акунин рассказал в своем телеграм-канале, что прокуратура потребовала убрать его имя с афиши спектакля, поставленного по его книге, в еще одном театре. О каком театре идет речь, он не уточнил.

«Сегодня позвонили из еще одного театра, где идет постановка по моей книжке. Прокуратура настоятельно рекомендует снять имя автора, иначе будут неприятности. Что делать, спрашивает меня бедный театр: снимать имя или закрывать спектакль», — написал Акунин.

Он посоветовал театру убрать имя, чтобы не снимать с показа спектакль. «Эти безымянные афиши и программки — отличные агитлистовки, а также будущий объект коллекционирования маразмов путинской эпохи. Ну и лестно, конечно, превращаться в того, чье имя называть нельзя, лорда You-Know-Who», — добавил Акунин.