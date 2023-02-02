Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата

Два дипломата посольства России «совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом», заявили в ведомстве. Другие два дипломата постпредства России при ООН, как рассказали в МИД Австрии, «совершили действия, несовместимые с соглашением о штаб-квартире».

2 февраля стало известно, что журналист-расследователь и руководитель Bellingcat Христо Грозев был вынужден покинуть Вену после 20 лет жизни из-за возможной угрозы его безопасности. По его словам, «в городе больше российских агентов, информаторов и приспешников, чем полицейских».

Журналист должен был вернуться в Вену из США, но вынужден был изменить свои планы. Знакомые в разведке предупредили его, что в случае возвращения он может оказаться в опасности.