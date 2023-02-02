Армия Израиля нанесла удары по сектору Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла авиаудары по территории сектора Газа. Об этом говорится в твиттере армии.
«В ответ на ракетный обстрел Израиля из сектора Газа сегодня истребители ЦАХАЛа нанесли удар по объекту по производству сырых химических материалов, а также по объекту по производству оружия, принадлежащему террористической организации ХАМАС», — сказано в заявлении Израиля.
Отмечается, что израильская армия считает ХАМАС «ответственным за всю террористическую деятельность, исходящую из Газы», поэтому «он понесет ответственность за последствия нарушений безопасности Израиля».
Bloomberg пишет, что удары были нанесены по объектам и базам, принадлежащим военному крылу организации, известному как Бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам». Издание отмечает, что Израиль нанес удар в ответ на выпущенные по его территории ракеты.
«В центральной части сектора Газа раздалось несколько взрывов, а жители города Газа слышали гул истребителей. По словам очевидцев, боевики ХАМАС обстреляли израильские самолеты из зенитного оружия», — сообщает Bloomberg.
По предварительным данным, никто не пострадал.
27 января сектор Газа запустил три ракеты по территории Израиля в ответ на гибель палестинцев в ходе операции в Дженине, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Системы противовоздушной обороны израильской армии перехватили одну ракету, выпущенную в направлении Ашкелона. Еще одна ракета упала на открытой местности, а третья, по данным ЦАХАЛ, разбилась в секторе Газа.
Как передает Times of Israel, ракетным обстрелом ранее угрожали и «Исламский Джихад», и ХАМАС. Это стало ответом на гибель девяти палестинцев в ходе операции ЦАХАЛа в Дженине (западный берег реки Иордан).