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Сектор Газа запустил три ракеты по территории Израиля в ответ на гибель палестинцев в ходе операции в Дженине

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что по территории страны из сектора Газа было выпущено три ракеты.

Системы противовоздушной обороны израильской армии перехватили одну ракету, выпущенную в направлении Ашкелона. Еще одна ракета упала на открытой местности, а третья, по данным ЦАХАЛ, разбилась в секторе Газа.

ЦАХАЛ также отчитался об уничтожении подземного объекта ХАМАСа по производству ракет в ответ на обстрел.

«Террористическая организация ХАМАС несет ответственность за то, что происходит в секторе Газа, и именно она заплатит за нарушение безопасности государства Израиль», — заявили в ЦАХАЛ.

Как передает Times of Israel, ракетным обстрелом ранее угрожали и «Исламский Джихад», и ХАМАС. Это стало ответом на гибель девяти палестинцев в ходе операции ЦАХАЛа в Дженине (западный берег реки Иордан).

Армия обороны Израиля заявила, что операция должна была помешать «террористической ячейке, которая занималась непосредственной подготовкой нападений на гражданское население и силы безопасности».

Спецслужба ШАБАК получила информацию о боевиках, которые подозреваются в совершении нескольких обстрелов сил ЦАХАЛа и планировании других крупных нападений. После этого ЦАХАЛ проник в лагерь беженцев в Дженине и попытался задержать троих подозреваемых. Разыскиваемые открыли огонь по военнослужащим и были убиты в ходе перестрелки.

По данным палестинского информационного агентства WAFA, погибли девять палестинцев, еще 20 получили ранения. Среди погибших — 60-летняя Магда Обейд.

WAFA пишет, что в четверг утром израильские военные вошли в Дженин. Там, сообщает агентство, снайперы заняли позиции на крышах домов, спровоцировав ожесточенные столкновения, а солдаты открыли огонь по молодым палестинцам, которые пытались перекрыть дорогу израильским силам безопасности. Израильская армия, утверждает WAFA, отключила энергоснабжение лагеря беженцев и запретила доступ туда медработникам и журналистам.

Руководство Палестинской Автономии объявило в четверг о прекращении координации в сфере безопасности с Израилем после перестрелки в Дженине. Jerusalem Post отмечает, что в 2020 году ПА уже заявляла об аналогичном решении, однако отказалась от него уже через пять месяцев.

ПА также решила обратиться в Совет Безопасности ООН.

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