Журналиста Александра Невзорова заочно приговорили к 8 годам лишения свободы по делу о «фейках» про российскую армию

Кроме того, суд запретил Невзорову администрировать интернет-ресурсы на четыре года. Срок наказания публицисту будет исчисляться с момента его задержания на территории России либо экстрадиции.

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил журналиста Александра Невзорова к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о «фейках» про российскую армию, сообщает «Интерфакс».

Против Невзорова 22 марта возбудили уголовное дело по статье о публичном распространении «фейков» про действия Вооруженных сил Российской Федерации (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК).

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Следствие считает, что публицист 9 марта 2022 года на своей странице в инстаграме и 19 марта на канале в YouTube опубликовал «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными Силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе».

Сам Невзоров сейчас находится не в России. Его заочно арестовали 6 мая 2022 года. В апреле Минюст РФ внес Невзорова в реестр «иностранных агентов».