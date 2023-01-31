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Обвинение запросило девять лет колонии Александру Невзорову по делу о «фейках» про российскую армию

В Басманном районном суде Москвы прокурор заочно запросил девять лет колонии для журналиста Александра Невзорова по делу о «фейках» про российскую армию. Об этом сообщает «Медиазона».

Против Невзорова 22 марта возбудили уголовное дело по статье о публичном распространении «фейков» про действия Вооруженных сил Российской Федерации (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Следствие считает, что журналист 9 марта 2022 года на своей странице в инстаграме и 19 марта на канале в YouTube опубликовал «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными Силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе».

Сам Невзоров сейчас находится не в России.

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6 мая 2022 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал публициста Александра Невзорова.

«В связи с объявлением Невзорова в международный розыск, названная мера пресечения избрана на 2 месяца с момента его задержания на территории РФ или с момента его экстрадиции на территорию РФ», — уточнили в суде.

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