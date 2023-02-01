США ввели санкции против 22 физических и юридических лиц, связанных с Россией

Министерство финансов США ввело санкции против десяти физлиц и 12 компаний, которые в обход санкций поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс. Об этом говорится на сайте ведомства.

Под ограничения попала сеть компаний, созданная торговцем оружием Игорем Зименковым для обхода антироссийских санкций, а также связанные с нею лица. В сеть входили организации, базирующиеся в России, Сингапуре, Болгарии, Израиле и на Кипре. Через них Зименков со своим сыном организовывал продажи российской оборонной продукции в третьи страны.

Утверждается, что Зименковы в том числе сотрудничали с российскими госкорпорациями «Ростех» и «Рособоронэкспорт», которые находятся под санкциями.