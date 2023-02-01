США ввели санкции против 22 физических и юридических лиц, связанных с Россией

Министерство финансов США ввело санкции против десяти физлиц и 12 компаний, которые в обход санкций поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс. Об этом говорится на сайте ведомства.
Под ограничения попала сеть компаний, созданная торговцем оружием Игорем Зименковым для обхода антироссийских санкций, а также связанные с нею лица. В сеть входили организации, базирующиеся в России, Сингапуре, Болгарии, Израиле и на Кипре. Через них Зименков со своим сыном организовывал продажи российской оборонной продукции в третьи страны.
Утверждается, что Зименковы в том числе сотрудничали с российскими госкорпорациями «Ростех» и «Рособоронэкспорт», которые находятся под санкциями.
Ранее Министерство торговли США включило семь организаций из Ирана в свой черный список за «содействие Вооруженным силам России и ее военно-промышленному комплексу». В частности, в «черный список» попали предприятия авиационной промышленности и ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
В ноябре 2022 года Минфин США ввел санкции против трех компаний и двух связанных с ЧВК «Вагнер» физических лиц, которые, как утверждается, причастны к поставкам России иранских беспилотников.
В «черный» список включили иранское предприятие Shahed Aviation Industries Research Center — производитель беспилотников «Шахед», а также компании Success Aviation Services FZC и i Jet Global DMCC, базирующиеся в ОАЭ, которые, по версии американской стороны, обеспечивали поставки иранских беспилотников в Россию.