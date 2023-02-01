Reuters нашел в британском реестре иностранных владельцев недвижимости только четверых россиян, находящихся под санкциями

Только четверо россиян, находящихся под санкциями Великобритании, оказались в британском реестре иностранных владельцев недвижимости, заметил Reuters.

По состоянию на утро 1 февраля в списке значились глава «Норникеля» Владимир Потанин, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, его жена Ольга, а также совладелец Evraz, бизнес-партнер Романа Абрамовича Александр Фролов.

Агентство отмечает, что в реестре при этом отсутствовали другие россияне, попавшие под санкции, которые были связаны с недвижимостью в Великобритании. Например, Абрамович, Алишер Усманов и Олег Дерипаска.

Представитель Абрамовича не ответил на запрос журналистов, а представитель Усманова заявил, что бизнесмен не владеет домом в лондонском районе Хайгейт. В марте прошлого года об этой недвижимости заявляло британское правительство. В реестре владельцем объекта указана швейцарская компания Pomerol Capital, которая не ответила на запрос Reuters.

Журналисты не смогли установить, владеют ли сейчас Абрамович и Усманов какой-либо недвижимостью в Великобритании.

Дерипаске приписывали особняк в районе Белгравия в Лондоне. Сейчас представитель бизнесмена не ответил на запросы Reuters, однако в марте он заявлял, что дом принадлежит членам семьи бизнесмена, а не ему самому.